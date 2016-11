Schweizer Kreditkarten von SwissCard unterstützen Apple Pay

Schon im vergangenen Monat kündigten die Verantwortlichen von SwissCard, einem Joint Venture von Credit Suisse und American Express, an, aus der Ablehnungsfront der Schweizer Kreditkartenindustrie gegen Apple Pay auszuscheren. Seit dem Monatswechsel können Inhaber der Kreditkarten American Express Charge, American Express Credit Card Gold, SWISS Miles & More, SWISS Crew Credit Card, myDrive-Kreditkarte, BLUE von American Express und neutralen Mastercards beim Bezahlen in teilnehmenden Geschäften Apples bargeldlosen Dienst in Anspruch nehmen.SwissCard ist nach Bonus Card (Visa), Cornèrcard (MasterCard und Visa) und Swiss Bankers (MasterCard) der vierte Kreditkartenaussteller, der Apples Angebot unterstützt. Apple Pay ist in der Schweiz seit Juli dieses Jahres verfügbar.Neben der Schweiz konnte Apple auch weitere Finanzinstitute in Großbritannien und Russland für sich gewinnen. Auf der Insel ist Apple Pay bereits deutlich länger als in anderen Teilen Europas nutzbar, dementsprechend größer ist die Zahl der Partnerbanken. Mit der Metro Bank und The Co-operative Bank steigt die Zahl dort auf inzwischen 23 Partner-Institute. In Russland dagegen ist das Angebot noch sehr jung. Es startete nur mit der Sberbank als Partner, jetzt folgte eine umfangreiche Ergänzung um Alfa-Bank, Bank St. Petersburg, MDM Bank, MTS Bank, Otkritie, Raiffeisenbank, Tinkoff Bank, VTB 24 und Yandex-Money.Weiterführende Links: