Schnee fällt in der MacTechNews-Themenwoche

Die letzten Gewinner

Wie gemalt

Kurz vor Weihnachten passt sich auch die Themenwoche von MacTechNews der winterlichen Stimmung an. Obgleich das Wetter in Deutschland vielerorts noch kein stilles Weiß auf die Böden legte, hat die MTN-Community den Schnee zum Thema der heute beginnenden 133. Themenwoche gewählt. Sieben Tage lang, also bis zum Tag vor Heiligabend, können alle angemeldeten Nutzer künstlerische und selbstgeschossene Bilder in die Galeriesektion »Themenwoche« hochladen.Die Aktion läuft auf unserer Seite bereits sein vielen Jahren und ist inzwischen eine Tradition auf MacTechNews geworden. Alle Mitglieder der Community können nicht nur eigene Beiträge einbringen, sondern auch die Bilder anderer kommentieren, diskutieren und bewerten. Anhand der Sterne-Bewertungen küren wir am Ende der Themenwoche ein Siegerbild. Mithilfe des roten Links in der Seitenleiste unter dem Forum gelangen Sie sofort zum Galeriebereich »Themenwoche«. Die Redaktion wünscht allen Teilnehmern viel Spaß beim Suchen, Knipsen, Teilen und Diskutieren.Als beeindruckendes Landschaftsbild mit See aus Kanada gewann Baumschuelers Beitrag »Kinney Lake« die letzte Themenwoche, welche sich mit »Reflexionen« beschäftigte. Ermittelt wurde der Sieger wie immer durch die Sternbewertung über jedem Bild und die Anzahl der Aufrufe.Der schönste »Blätterwald« war eine Aufwärtsaufnahme des Nutzers Orion mit dem Titel »Blick nach«.« waren die 37 Einreichungen der vorhergegangenen Themenwoche - die beliebteste unter ihnen war willymans Beitrag »Sandgestrahlt«.