Samsung Gear 360: Live-Streaming, 4K und iPhone-Support

iPhone-Kompatibilität

Preis und Verfügbarkeit

Am gestrigen Mittwoch hat Samsung die zweite Generation der Kamera Gear 360 vorgestellt. Diese bietet zahlreiche neue Funktionen und wird dadurch auch für iPhone-Anwender interessant. Statt der Full-HD-Auflösung verbaut Samsung nun vorn und hinten je einen 2-K-Sensor mit 8,4 Megapixeln. Durch ein neues Design wird die Kamera deutlich alltagstauglicher.So verfügt die Gear 360 über einen angebauten Stab, der als Haltegriff genutzt werden kann, um beispielsweise Konzerte besser aufnehmen zu können. Eine weitere neue Funktion ist die parallele Aufnahme beider Linsen, sodass man bei einem Gespräch mit einem Partner auf der anderen Tischseite beide Personen gleichzeitig aufnehmen kann. Micro-SD-Karten werden nun mit einer Größe von bis zu 256 Gigabyte unterstützt.Weiter ist nun auch Live-Streaming über die Smartphone-App der Kamera möglich. Dienste für die 360-Grad-Übertragung sind beispielsweise Facebook, YouTube und SamsungVR. Zudem gibt es nun auch eine App für iPhones. Dabei werden die Generationen 6, 6s und 7 sowie das iPhone SE unterstützt, was die Kamera also auch für Apple-Nutzer interessant macht.Einen möglichen Termin für den Deutschlandstart nannte Samsung noch nicht. In den USA soll der Preis für die Kamera bei 349 US-Dollar liegen. Euro-Preise sind noch nicht kommuniziert worden.