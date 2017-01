Samsung Galaxy A3 und A5 vorgestellt

Nachdem Samsung der Verkaufsstart des Galaxy Note 7 gründlich missglückte und das Gerät am Ende komplett eingestellt wurde, versuchen die Koreaner dies bei den neuvorgestellten Mittelklasse-Geräten zu vermeiden. Die beiden neuen Geräte der A-Reihe, welche als inoffizielle Nachfolger der Flagschiff-Mini-Reihe gesehen wird, sind durchaus interessant. Samsung nennt die Geräte offiziell "A3 2017" und "A5 2017", da diese sonst mit den gleichnamigen Vorgänger-Modellen verwechselt werden könnten.So verfügen sowohl das A3 (4,7 Zoll) als auch das A5 (5,2 Zoll) über einen AMOLED-Bildschirm. Ein solches Display ist auch für die kommende iPhone-Generation in der Diskussion. Ebenfalls haben die Koreaner das Design noch einmal deutlich aufgewertet - Glas auf der Vorder- und Rückseite, dazwischen ein feines Metallband, an dem auch die Knöpfe für Ein / Aus und die Lautstärke liegen. Zu den Seiten hin sind das Displayglas und auch das Glas auf der Rückseite ähnlich wie bei den aktuellen iPhones abgerundet. Alles in allem macht das Design einen frischen Eindruck und soll gut verarbeitet sein.Beide neuen Geräte sind zudem wasserdicht und haben Mittelklasse-Technik verbaut. So besitzt das A3 einen Bildschirm mit einer Auflösung von 720 Pixeln, also dem „kleinen“ HD. Als Prozessor ist ein 1,6 GHz Octa-Core-SoC (Exynos 7870) mit 2 GB RAM verbaut. Der Hauptspeicher ist 16 GB groß und lässt sich mittels microSD-Karte erweitern. Die hintere Kamera hat eine Auflösung von 13 Megapixeln und die nach vorn gerichtete Linse hat 8 Megapixel. Zum Laden und zur Datenübertragung kommt der neue USB-C-Anschluss zum Einsatz.Die technischen Daten des Samsung Galaxy A5 sind dem A3 teilweise deutlich überlegen. Das verbaute Panel hat eine Größe von 5,2 Zoll und eine Auflösung von 1080 Pixeln, dem „großen HD“. Als Prozessor kommt hier ein 1,9 GHz Octa-Core-SoC (Exynos 7880) mit 3 GB RAM zum Einsatz. Bei dem größeren Gerät beträgt der verbaute Speicher 32 GB und sowohl die Front- als auch die Rück-Kamera haben eine Auflösung von 16 Megapixeln. Bei beiden Geräten befinden sich die Lautsprecher, wie auf den Fotos zu erkennen, am seitlichen Rand des Gerätes.Die Geräte sind in vier verschiedenen Farben (Schwarz, Gold, Roségold, Pastellblau) erhältlich. Ab dem 3. Februar sollen die Geräte verfügbar sein. So kostet das A3 dann 329 Euro, für die größere Version A5 ruft Samsung 429 Euro auf.Weiterführende Links: