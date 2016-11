Rome: Total War für iPad - mit epischen Schlachten der Antike

Der Strategie-Klassiker "ROME: Total War" ist seit heute auch für das iPad erhältlich (Zur App: ). Feral Studio hat das ursprünglich für Windows erschienene Rundenstrategiespiel auf iOS portiert und dabei auch Optimierungen an der Grafik sowie Multitouch-Bedienung vorgenommen. So lassen sich beispielsweise Truppenverbände dadurch auswählen, dass man mit dem Finger einen Kreis um diese herum bildet.Das Spiel thematisiert entsprechend seinem Namen die vorchristlichen Jahrhunderte des aufstrebenden römischen Reiches und seiner gegnerischen Fraktionen. Der Spieler kann hierbei zwischen verschiedenen Fraktionen wählen und historische Schlachten nachspielen oder aber der Geschichte eine ganz neue Wendung geben.Eine Besonderheit bei "Rome: Total War" sind die Echtzeitkämpfe in 3D, die sich mit der rundenbasierten Weltkarte abwechseln. Wie auf der Karte können auch in den Kämpfen Konflikte zwischen mehr als zwei Fraktionen ausgetragen werden. Dadurch entstehen teilweise riesige Schlachten mit bis zu 40.000 Soldaten.Entsprechend anspruchsvoll ist "Rome: Total War" auch bei der Hardware. Es muss schon mindestens ein iPad Air, iPad Pro oder ein iPad mini 2 sein, um in die Antike ziehen zu können. Zudem sollte ausreichend Platz vorhanden sein, denn das Spiel ist 4 GB groß. Genauso muss mindestens iOS 9 vorhanden sein.Wer sich davon nicht abschrecken lässt, kann "Rome: Total War" seit heute zum Preis von 9,99 Euro im App Store kaufen. Für unsichere hat Feral Interactive ein zweites Video veröffentlicht, in denen Details zur Steuerung sowie Spielszenen zu sehen sind.