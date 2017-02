Produktion in Indien: iPhone SE macht den Anfang

Ende April soll nach den letzten Plänen die Produktion des iPhones in Indien starten. Dabei handelt es sich zunächst um die Endfertigung, bei der alle notwendigen Komponenten aus China importiert und dann zu einem iPhone zusammengesetzt werden. Laut Medienberichten wird als erstes allerdings nur das iPhone SE direkt in Indien gefertigt werden.Es handelt sich aktuell um Apples günstigstes iPhone und wird hierzulande zum Preis ab 479 Euro angeboten. Das Leistungsniveau des iPhone SE liegt dank A9-Prozessor auf einer Stufe mit dem iPhone 6s und kann daher auch als 4" iPhone 6s - nur ohne 3D Touch - angesehen werden. Die Fertigung soll angeblich in Bengaluru (früher Bangalore) im indischen Bundesstaat Karnataka stattfinden, wofür Apple auf den taiwanischen Fertiger Wistron zurückgreift.Die Fertigung des iPhone SE ist den Quellen zufolge keine Bedingung für die Vereinbarungen zwischen den indischen Behörden und Apple gewesen und damit eine freie Entscheidung Apples. Zunächst wird das Produktionsvolumen wohl recht gering sein. Während in einigen Berichten von bis zu 400.000 iPhone SE die Rede war, fällt diese Stückzahl laut involvierten Kreisen zu Anfang deutlich niedriger aus. Damit zeigt sich Apple skeptisch bezüglich der Absatzaussichten des iPhone SE. Im vergangenen Jahr konnte Apple - trotz der Importzölle - 2,5 Millionen iPhone in Indien absetzen.