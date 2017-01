Poster für den Nerd: Macintosh, iPhone und mehr als gerahmte Patentabbildungen

Wenn wir hier über Patente berichten, geht es in der Regel nur um zwei Themenbereiche: Entweder hat Apple wieder eine neue Technologie schützen lassen, aus der man versucht, Rückschlüsse auf die Produktstrategie zu ziehen. Oder im Wettstreit der großen Konzerne ziehen sich die Kontrahenten gegenseitig wegen Patentstreitigkeiten vor Gericht und fordern Strafgelder vom jeweils anderen. Diesmal allerdings soll das Patent-Thema mehr den Bereich Innenraumausstattung berühren.Denn die Firma Retro Patents bietet Technik-Freunden und selbsternannten Nerds die Möglichkeit, ihr jeweiliges Lieblingsprodukt in Form der echten Patentzeichnungen an die Wand zu hängen ( ). So befindet sich etwa das Poster des Apple Macintosh 128k im Angebot: Darauf ist das Gehäuse des ersten Macs von allen Seiten zu sehen, inklusive Nennung der Patentnummer, der Erfinder und des Datums der Patentbewilligung. Die Kosten belaufen sich auf 25 Euro, wenn man sich für die Abmessung von 30 cm x 45 cm entscheidet. Die größere Ausgabe von 60 cm x 90 cm schlägt mit 40 Euro zu Buche. Gedruckt wird auf Epson Ultra Premium Hochglanzfotopapier. Die Lieferzeit beträgt 3 bis 7 Geschäftstage, als Zahlungsmöglichkeiten bietet das Unternehmen Kreditkarte, PayPal oder Apple Pay an.Leider sind neben dem Macintosh die einzigen andere Apple-Produkte mit eigenem Poster das iPhone von 2007 und die Apple Mouse als Eingabegerät des ersten Macintosh. Dafür gibt es eine ganze Reihe anderer bekannter Geräte aus den letzten 40 Jahren, so etwa der Atari 2600, die erste Spielekonsole mit Welterfolg. Von Nintendo finden sich Patente für gleich vier Produkte im Angebot: den Game Boy, Nintendo 64, Nintendo DS und den Super-Nintendo-Controller. Auch die Konkurrenz Sony ist mit der PlayStation und dem PlayStation-Controller mit von der Partie. Neuere Patente betreffen beispielsweise das erste E-Auto von Tesla, den Kindle von Amazon und das Geschäftskonzept von Uber oder Airbnb. Die Kosten sind bei allen Postern die identischen, wie oben angegeben. Einen Überblick über alle Patentposter im Angebot finden Sie hier: Weiterführende Links: