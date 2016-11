Photoshop Elements 15 jetzt auch im Mac App Store verfügbar

Nachdem Adobe Anfang Oktober die neuen Version 15 von Photoshop Elements veröffentlicht hatte, fand nun auch eine angepasste Version ihren Weg in den Mac App Store . Nach wie vor bietet Photoshop Elements alle wichtigen Funktionen und Werkzeuge von Photoshop CC, vereinfacht jedoch deren Nutzung mithilfe von Assistenten. Zu der Neuerungen von Photoshop Elements 15 zählt unter anderem die Möglichkeit, den Gesichtsausdruck von abgebildeten Personen anzupassen. Mithilfe von Slidern für Mund, Augen, Nase und Gesicht lässt sich ein ernstes Gesicht in ein gelöstes Lächeln verwandeln.Weitere Neuerungen betreffen die Gestaltung von Fotoalben und Postkartenmotive. So können Anwender unter anderem Fotos in aufwändigen Text mit angepasster Reflexion verwandeln und mit weiteren Motiven kombinieren. Mithilfe Dynamischer Fotos lässt sich nun außerdem unkompliziert Bewegungsunschärfe einfügen, um ein Gefühl für Action zu erzeugen.Andere Neuerungen betreffen die Organisation der Fotos. Wer nicht auf die in macOS mitgelieferte Fotos-App zurückgreifen will, kann auch mit Photoshop Elements 15 seine Fotos organisieren. Hierfür stehen in der Suche mehrstufige Kriterien anhand des Motivs einschließlich intelligenter Etiketten (Tags) zur Verfügung.Photoshop Elements 15 setzt mindestens OS X 10.10 Yosemite sowie 1,7 GB freien Speicher voraus. Der Preis im Mac App Store liegt aktuell bei nur 59,99 Euro . Die Version außerhalb des Stores weist hingegen eine unverbindliche Preisempfehlung von rund 99 Euro auf.