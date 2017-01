macOS Sierra: PDF-Probleme bei Vorschau und Scan-Apps

Probleme in PDFKit

Kritik stößt bisher auf taube Ohren

Apple sieht sich zunehmender Kritik aus der Entwicklergemeinde ausgesetzt, speziell den Entwicklern von Scan-Apps für den Mac, bzw. von Software zum Bearbeiten von PDFs. Denn mit der Einführung von macOS Sierra im September 2016 hat Apple offensichtlich unter der Haube einige alte Zöpfe im Framework PDFKit abgeschnitten, ohne für adäquaten Ersatz zu sorgen.Nicht einmal Apples eigene Lösung, die Vorschau-App, bleibt in der neuesten Betriebssystem-Version für den Mac von den Problemen verschont. So kann es vorkommen, dass beim Bearbeiten von PDFs in der App der OCR-Layer mit dem erkannten Text verloren geht. Weiterhin gibt es Schwierigkeiten, wenn in dem PDF Zeichen osteuropäischer Buchstaben verwendet werden.Schon bei der Veröffentlichung von macOS Sierra wurden Nutzer von Fujitsus verbreiteten ScanSnap-Scannern davor gewarnt, dass es zu Schwierigkeiten bei der Darstellung und Bearbeitung von PDF-Erzeugnissen kommen könne. Auch die Entwickler von Lösungen wie EndNote, Skim, Bookends und EagleFiler stießen plötzlich auf Probleme in ihren Apps. Grund sind die Neuerungen in PDFKit. Christian Grunenberg von DEVONthink geht davon aus, dass Apple bei jenen Änderungen mehr die Kompatibilität von iOS und macOS im Blick hatte als die stringente Nutzbarkeit des Framework auf dem Mac. „Apple verwarf mehrere Funktionen, ohne sich um die Kompatibilität [mit Drittentwickler-Apps] zu scheren“, ärgerte er sich. „Und um es noch schlimmer zu machen: Viele der früheren Funktionen sind jetzt defekt oder gar nicht mehr verfügbar, sodass wir eine Menge von Workarounds erstellen und Dinge selbst implementieren mussten.“Große Kritik erntet auch Apples Umgang mit den Problemberichten der Entwickler. So hätten die zuständigen Apple-Mitarbeiter entweder gar nicht auf sie reagiert oder lediglich die Einsendung der jeweiligen App verlangt, ohne danach weiter darauf einzugehen. Auch bei den Bugfix-Updates 10.12.1 und 10.12.2 sei es nicht besser geworden, sondern im Gegenteil seien noch weitere Fehler entstanden. „Version 10.12.0 und 10.12.1 waren schlimm, aber 10.12.2 war eine Katastrophe“, schimpfte Jon Ashwell von Bookends. Seit dem Update stürzt die App ab, sobald eine PDF mit Anmerkungen geöffnet wird. Hinweise an Apple wurden ebenfalls ignoriert oder kommentarlos als »Duplikate« als erledigt betrachtet.Michael Tsai von EagleFiler findet es besonders interessant, dass einige bekannte Probleme von PDFKit in der Vorschau-App nicht auftauchen. Dafür gibt es seiner Meinung nach nur eine Erklärung: Apple selbst kennt diese Fehler und verzichtet lieber auf die Verwendung von PDFKit in den entsprechenden Vorschau-Funktionen, als das Framework zu reparieren.Bis auf Weiteres sollte die Verwendung von Vorschau und anderen PDF-Apps mit Vorsicht angegangen werden. Da die PDFs von der Benutzung Schaden nehmen könnten, ist stets eine Sicherheitskopie anzuraten. Die verärgerten Entwickler setzen nun ihre Hoffnung auf das nächste Bugfix-Update 10.12.3, das sich aktuell in der Betaphase befindet.Weiterführende Links: