Neue Speicherlösungen für mobile Anwendungen von Buffalo, Seagate und PhotoFast

Für jeden Bedarf der passende Massenspeicher: Buffalo, Seagate und PhotoFast haben in dieser Woche neue Produkte zur Datenspeicherung vorgestellt, die insbesondere für Nutzer von MacBooks und iDevices interessant sein dürften.Mit der Backup Plus Portable 5 TB bringt Seagate die derzeit größte mobile Festplatte auf den Markt. Ob Action-Cam-Enthusiasten, Selfie-Begeisterte oder schlicht Eltern, die jeden Entwicklungsschritt ihre Kinder mit dem Handy festhalten wollen – der Bedarf an Speicherplatz für Bilder, Filme, Musik und weitere Inhalte wächst stetig an. Gleichzeitig wird es immer wichtiger, diese Daten zu organisieren und zu sichern.Die externe 2,5"-Festplatte Backup Plus Portable 5 TB baut auf der neuen BarraCuda HDD auf und bietet eine Speicherkapazität von 1,25 TB pro Scheibe. Die Backup Plus 5 TB ist das erste Produkt, das mit der neuen BarraCuda 5 TB HDD ausgeliefert wird.Sie bietet:Die Seagate Backup Plus Portable 5 TB Festplatte wird ab Mitte Dezember für 199,99 Euro (UVP) in schwarz, silber, rot und blau über Elektronik-Fachhändler verfügbar sein._____________________________ Buffalo Europa hat die MiniStation SSD und die MiniStation SSD Velocity vorgestellt. Mit diesen externen SSDs sollen Benutzer von schnellen Datentransfers und besonders kompakten Maßen profitieren.Diepunktet vor allem mit ultraschlanken Abmessungen von 80 x 49,5 x 9,4 mm (H x B x T), minimalen Gewicht von 30 g und ansprechendem Design. In Speicherkapazitäten vonsorgt die Festplatte trotz minimaler Größe für hohen Nutzen im Alltag – egal ob im mobilen oder stationären Einsatz. Zudem bietet die portable Speicherlösung hohe Datentransferleistung im Vergleich zu herkömmlichen Festplatten (HDD). Die Leseleistungen soll über 420MB/s betragen, und die Schreibleistung über 370MB/s.Die MiniStation SSD ist zu folgenden UVPs erhältlich:Von 89 Euro (79 CHF) für die 120GB-Variante bis hin zu 219 Euro (199 CHF) für die 480GB-Variante.Dieist mit 114 x 79 x 8,8 mm (B x H x T) laut Buffalo die dünnste tragbare SSD ihrer Klasse und optimal für unterwegs geeignet. Neben den Vorteilen des ultraschlanken und attraktiven Designs, profitieren Nutzer von Datenübertragungsraten bis 500MB/s beim Lesen und 480MB/s beim Schreiben. Des Weiteren ist die kleine Festplatte mit einem USB 3.1 Gen2 Anschluss ausgestattet. Nutzer des neuen MacBook Pro dürfte es außerdem interessieren, dass die SSD Velocity mit 45cm-langen Typ A und Typ C USB-Kabeln ausgeliefert wird. Erhältlich ist das neue Modell in den Speicherkapazitätenund in den Farben schwarz und silber.Die MiniStation SSD Velocity ist zu folgenden UVPs erhältlich:Von 149 Euro (139 CHF) für die 240GB -Variante bis hin zu 529 Euro (499 CHF) für die 960GB-Variante._____________________________ceTek Distribution – Cutting Edge Technology GmbH, spezialisiert auf Hightech Consumer Electronics Produkte und Zubehör, liefert die zur IFA vorgestellte PhotoFast Speichererweiterung iType-C aus.Die PhotoFast iType-C Flash Drives sind Speichersticks mit 4 integrierten Schnittstellen: Lightning, Type-C, Micro-USB und Standard A. Damit bieten sich die kompakten Helferlein für Nutzer von iDevices ebenso an, wie für Benutzer eines MacBook 12" oder des neuen MacBook Pro. Zu den unterstützten Systemen gehören neben iOS und MacOS auch Windows, Android, Linux Geräte, GoPro, Drohnen und Smart-TVs. Mit nur 78,7 x 26 mm und einem Gewicht von 17 Gramm hat PhotoFast´s iType-C die richtigen Maße, um überall dabei zu sein.Damit ist der Datentransfer zwischen iOS Geräten, Mac/PC über USB A und USB C problemlos und äußerst elegant möglich. Zugleich enthält der USB-A-Anschluss einen ausklappbaren micro-USB-Anschluss für Android Smartphone und Tablet Kompatibilität. Derzeit stehen Kapazitäten vonzur Verfügung. Unterstützt werden iPhone 5/5c/5s/6/6Plus/6s/6s Plus/SE/7/7 Plus sowie iPad Air/Air2/Mini/Pro/iPod Touch 6. Über die zusätzlich erhältliche App ONE von PhotoFast lassen sich die iType-C Flash Drives besonders flexibel nutzen.Als Schaltzentrale stellt diese App die Kompatibilität mit allen PhotoFast Produkten her. Sie bietet reichhaltige On- und Offline-Funktionen sowie persönliche Cloud-und Facebook-Integration. Hinzu kommen Daten-Backups von cloudbasierten Diensten wie Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive und iCloud Drive. Außerdem bietet die App ONE eine integrierte Backup-Funktion für Facebook- und Instagram-Fotoalben. Erweiterte Sicherheitsfunktionen – inklusive eines App-, Lightning- und USB-Locks – sorgen für Schutz der Daten vor fremden Zugriff.Die empfohlenen Endkundenpreise lauten:Erhältlich ist der PhotoFast iType-C Flash Drive in den 31 Shops von Bora Computer sowie Online über bora-computer.de schwanthaler-computer.de und bauers.com . Die Garantie beträgt 24 Monate.