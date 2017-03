Neue Philips Hue E14 Kerzenlampen in zwei Varianten angekündigt (vorbestellbar)

White Ambiance

White and Color Ambiance

Hinweis der Redaktion: Diese Meldung beruht auf der offiziellen Pressemitteilung des Anbieters/Herstellers, wurde zur besseren Übersichtlichkeit aber gekürzt und für eine neutralere Darstellung redaktionell bearbeitet.

Erweitert um die neuen Modelle umfasst das Philips Hue-Portfolio nach Aussagen des Herstellers passende Lampen für 80 Prozent aller haushaltsüblichen Leuchten (E14, E27 und GU10). Das ermöglicht eine entsprechend lückenlose Hue-Beleuchtung des gesamten Zuhauses in beliebigen Weiß- und Farbnuancen.Die Einsatzmöglichkeiten reichen von einer einladenden Flurbeleuchtung und romantischen Lichtschimmern auf dem Nachttisch über ein klares Weiß in der Küche bis hin zu stimmungsvollen Farben im Wohnzimmer oder in Kronleuchtern über dem Esstisch. Dabei wirkt das klassische Design der Hue E14 auch in ausgeschaltetem Zustand dekorativ und unaufdringlich, so Philips in seiner Pressemeldung.Den Alltag sollen die neuen Kerzenlampen ( vorbestellbar bei Amazon ) vor allem durch ihr breites Spektrum an weißem Licht erweitern. E14-Lampen werden zum Beispiel häufig in dekorativen Leuchten eingesetzt, etwa im Schlafzimmer. Hier können die Aufsteh- und Einschlaf-Routinen der Philips Hue-App für einen erholsamen Schlaf sorgen, indem sie die Hue-Lampen morgens sanft heller werden lassen, und sie abends in immer wärmer werdender Farbtemperatur herunterdimmen. Das soll den Biorythmus positiv beeinflussen.Die Philips Hue-Kerzenlampe ersetzt herkömmliche 40W-Lampen mit einen Lichtstrom von bis zu 470 Lumen. Die Farbtemperatur beider Ausführungen lässt sich stufenlos zwischen 2200 Kelvin und 6500 Kelvin variieren. Die White and Color Ambiance-Variante lässt sich auf bis zu 2000 Kelvin regeln und liefert besonders satte Rottöne bei insgesamt 16 Millionen Farbtönen.Als „White and Color Ambiance“-Variante bringen Philips Hue E14-Lampen zusätzlich Farbe in den Alltag. Beispielsweise für stimmungsvolle Akzente an Wänden, auf Fensterbänken und in Deckenleuchten oder Kronleuchtern im Wohnzimmer oder über dem Esstisch.Die Anwendungsmöglichkeiten lassen sich durch Einbindung in ein bestehendes Hue-Ecosystem erweitern. Mehr als 600 Hue-Apps stehen laut Philips derzeit zur Verfügung, mit denen das Ambiente je nach Belieben und Situation stimmungsvoll verändert werden kann. Dabei lassen sich auch die neuen E14-Kerzenlampen in vollem Umfang mit Musik, Filmen und anderen Entertainmentanwendungen synchronisieren und per Smartphone mit anderen Smart Home-Geräten vernetzten. Außerdem können die Lampen durch optionales Zubehör wie den Philips Hue-Dimmschalter gesteuert werden. In dem Fall ist zur Steuerung keine Hue Bridge und keine App erforderlich. Wer eine Bridge ergänzt, kann seine E14-Lampen jedoch umfassender steuern und automatisieren. Etwa per Smartphone oder Sprachassistent, mit Philips Hue-Bewegungsmeldern , anderen Smart Home-Sensoren und Partnerplattformen wie Amazon Alexa , Apple HomeKit, Bosch Smart Home, Logitech Harmony, Telekom Magenta SmartHome, Nest oder Samsung SmartThings.Ende April 2017 sollen die neuen Philips Hue E14-Lampen in den Handel kommen.für alle Weißschattierungen: 34,95 Euro ( Amazon für weißes und farbiges Licht: 59,95 Euro ( Amazon ________________________