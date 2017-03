Nächste Woche neue Apple-Hardware?

Apple-Event? Noch unsicher

Die (weitgehend) sichere Neuerung: iPads

iPhone, Apple Watch, Macs

In mehreren Bereichen ist neue Apple-Hardware überfällig. Nachdem Apple im vergangenen Herbst eine grundlegend überarbeitete Version des MacBook Pro vorstellte, warten andere Baureihen schon längere Zeit auf eine Aktualisierung. Einem neuen Bericht könnte es aber schon in der kommenden Woche wichtige Aktualisierungen geben. MacRumors zitiert eine Quelle, die sich in der Vergangenheit als sehr verlässlich erwiesen habe, allerdings nicht genannt werden wolle. Demnach peile Apple eine baldige Ankündigung an - den Angaben zufolge zwischen 20. und 24. März. MacRumors betont, dass jene vertrauenswürdige Quelle über eigene Informationen verfügt und nicht andere Marktbeobachter zitiert.Noch unklar bleibt, ob Apple auch zu einem Presse-Event lädt oder ob es nur eine Produktankündigung per Pressemitteilung gab. Beim Frühjahrs-Event vor einem Jahr hatte es viel Kritik gehagelt, da Neuerungen wie iPad Pro 9,7" und iPhone SE von vielen Beobachtern nicht als wichtig genug erachtet wurden, um dafür ein medienwirksames Event zu veranstalten. Sollte Apple sich gegen eine Presseveranstaltung entscheiden, wäre die hohe Erwartungshaltung daher möglicherweise einer der Gründe. Sollte Apple wirklich in der kommenden Woche zu einem Event laden, dann wäre die Ankündigung diesmal besonders kurzfristig.In den letzten Monaten kursierten zahlreiche detaillierte Berichte rund um neue iPads. Es gilt unter Marktbeobachtern als weitgehend sicher, dass Apple ein komplett neues iPad mit 10,5"-Display vorstellt und außerdem die 12,9"-Version aktualisiert. Unklar bleibt hingegen die Zukunft des iPad mini. Ein 9,7"-Modell soll es aber weiterhin geben, das dann zu Preisen unterhalb der neuen 10,5"-Variante angeboten wird.Das normalerweise sehr gut informierte japanische Magazin MacOtakara meldete vor einigen Tagen, Apple plane auch die Einführung eines iPhone SE mit 128 GB Speicherkapazität, das sich aber ansonsten nicht vom bisherigen Modell unterscheide. Bei der Apple Watch werde Apple neue Armbandoptionen anbieten, so der Bericht. Wohl ausgeschlossen sind Änderungen am aktuellen MacBook Pro, wohingegen auch iMac, MacBook und Mac mini zur Überarbeitung anstehen. Ob es noch eine Neuauflage des Mac Pro gibt, steht in den Sternen.