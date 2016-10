Mit Google Maps lässt sich jetzt Essen bestellen

Link zum Lieferservice

Plus Code

Fotos hinzufügen

Für hungrige iPhone-Nutzer ohne Google-Phobie verringert sich nun der Aufwand, sich bei einem nahegelegenen Restaurant das Mittagessen nach Hause liefern zu lassen. Denn Google Maps erlaubt es in der neuen Version, Lieferaufträge aus der App heraus aufzugeben (Store: ).Die Funktion ist nur für eine begrenzte Zahl von Restaurants verfügbar, die mit etablierten Lieferdiensten wie - hierzulande - Lieferando oder Lieferheld zusammenarbeiten. Bei den entsprechenden Speisegaststätten erscheint in den Informationen der neue Punkt »Eine Bestellung aufgeben« oberhalb der Telefonnummer. Dahinter befindet sich eine Angabe des Lieferdienstes - sind mehrere zur Auswahl, erscheint nach einem Tap eine Übersicht der möglichen Dienste. Diese verlinken direkt auf deren Webseite oder App, von wo die Bestellung definiert und abgeschickt werden kann.Eine weitere Neuerung in Google Maps besteht in der Möglichkeit, sogenannten »Plus Code« zwischenzuspeichern. Platziert der Nutzer durch langes Drücken eine Stecknadel an einer nicht definierten Stelle in der Karte, erscheint in den Information einerseits die Möglichkeit, einen fehlenden Ort hinzuzufügen, andererseits neuerdings eine Buchstaben- und Zahlenkombination. Diese funktionieren wie Adressen für den gewählten Standort; einmal angetippt wandern sie direkt in die iOS-Zwischenablage und können beispielsweise an Freunde verschickt werden, um einen konkreten Treffpunkt unabhängig von Points of Interests festzulegen.Die dritte Neuerung in Google Maps umfasst die vereinfachte Möglichkeit, Bilder zu einem bestimmten Ort hinzuzufügen. Künftig findet sich am Ende jeder Fotoreihe eine Option »Foto hinzufügen«. Angemeldete Nutzer können von hier aus direkt ein Foto mit der iPhone-Kamera schießen oder ein Bild aus der Fotomediathek des Gerätes auswählen.Google Maps bleibt in Version 4.24.0 weiterhin kostenlos und erfordert mindesten iOS 8.0 und 96,4 MB freien Speicher. Die App läuft sowohl auf dem iPhone als auch auf iPad und Apple Watch.Weiterführende Links: