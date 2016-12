Mehr Akkulaufzeit: Apple sucht Spezialisten

Suche nach Spezialisten

Ein neues Testlabor

Theoretisch halten moderne Notebooks einen Arbeitstag pro Akkuladung durch - wenn man den Herstellerangaben glaubt. In der Praxis ist dies natürlich nur möglich, wenn der Nutzer nicht viel mehr als Textverarbeitung vom Notebook abfordert. In den letzten Wochen brandeten die Diskussionen um rechnerische und tatsächliche Akkulaufzeit wieder auf. Beim neuen MacBook Pro (und zuvor auch bei den sonstigen Apple-Notebooks) unterschieden sich die Werte nämlich sehr deutlich und von einer zweistelligen Stundenanzahl ist nur unter Laborbedingungen auszugehen. Wer dem Notebook mehr Leistung abfordert, muss mit wesentlich geringerer Ausdauer pro Ladung rechnen. Das neue MacBook Pro weist deswegen so große Schwankungen auf, da die Akkukapazität geringer als früher ausfällt. Im Normalbetrieb sorgen die effizienteren Komponenten zwar dennoch für lange Laufzeit, unter Last hingegen sieht es anders aus (Zum Artikel: Da die kompakte Bauweise moderner Hardware nur wenig Möglichkeit einräumt, einfach einen größeren Akku zu verbauen, lautet der Schlüssel für lange Ausdauer: Intelligente Analyse und Energiespar-Mechanismen. Aus drei aktuellen Stellenausschreibungen geht hervor, dass Apple Spezialisten für dieses Gebiet sucht. Gesucht wird nach einem "Battery Algorithm Analysis Engineer" sowie einem "System Power and Control Architect". Diese sollen nicht nur neue Algorithmen entwickeln, um das "Power Management" zu verbessern - also jene essenziellen Routinen, die dafür sorgen, dass System und Software möglichst energieeffizient arbeiten. Ansatzpunkte sind sowohl Hardware als auch Software - beispielsweise war geringerer Stromverbrauch damals eines der Ziele bei der Entwicklung von OS X 10.9 Mavericks.Interessant ist auch die Nennung eines neuen Testlabors. Die dritte Stellenausschreibung erwähnt nämlich, dass der gesuchte "Senior Battery Test/Process Engineer" in einem Labor beschäftigt wird, das sich mit internen Tests von Akkusystemen beschäftigt. Die genannte Einrichtung befindet sich allerdings momentan noch in einer sehr frühen Phase, wie aus der Formulierung hervorgeht.