MacBook Pro mit Touch Bar: Ab 17. November bei Händlern erhältlich

Aktuell sind die MacBook Pro mit Touch Bar nur über den Apple Online Store bestellbar. In Apples Retail-Stores kann man die Geräte zwar bereits ansehen, jedoch nicht käuflich erwerben. Schon in der nächsten Woche könnte das Gerät allerdings in Drittanbietergeschäften ausgestellt werden - genauer ist der 17. November im Gespräch. In begrenzten Stückzahlen ständen die Geräte dann auch zum Kauf zur Verfügung. Somit wäre es also möglich, die lange Lieferzeit zu umgehen und vor Ort ein Notebook direkt mitzunehmen.Die neuen MacBook Pro sind zur Zeit nur in der Variante ohne Touch Bar lieferbar. Bestellt man hingegen die High-End-Modelle am heutigen Tag, so muss man lange Lieferzeiten in Kauf nehmen. Bisher hat Apple auch mit dem Versand der Touch-Bar-Geräte an frühe Besteller noch nicht begonnen. Diverse Kreditkartenabrechnungen von Kunden deuten allerdings darauf hin, dass Apple die frühen Besteller in naher Zukunft beliefern wird.Allerdings könnte die Verfügbarkeit der Modelle sehr eingeschränkt sein. Möglicherweise hängt dies mit dem Wechsel des Touch-Bar-Lieferanten zusammen. Wer sein Gerät konfigurieren will, es noch dieses Jahr in den Händen halten möchte und auf Nummer sicher gehen will, wird um eine zeitnahe Bestellung im Apple Online Store nicht umhin kommen. Die aktuelle Lieferzeit liegt bei allen 13-Zoll- und 15-Zoll-Modellen mit Touch Bar bei 4-5 Wochen.