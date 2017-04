MMD bringt neuen 34" UltraWide Curved Monitor in weiß mit extra schmalem Rahmen

"Monitorneuheit der Woche"

349X7FJEW

Kompakt

Marke MMD/Philips Bezeichnung Philips 349X7FJEW Art 34" UltraWide Monitor Empf. Preis (€) 899 Verfügbarkeit April 2017

Diagonale von 34 Zoll

Krümmungsradius von 1,8 Metern

3.440 x 1.440 Pixeln

Pixeldichte von 109,7 ppi

DisplayPort 1.2, HDMI 1.4 x 1, HDMI 2.0 x 1

USB: USB 3.0 x 4 (1 mit Schnellladefunktion)

Sync-Eingang: Separate Synchronisation, Sync auf Grün

Audio (Ein-/Ausgang): PC-Audio-In, Kopfhörerausgang

Vielleicht sollte ich eine neue Rubrikeinführen, denn momentan werden mit schöner Regelmäßigkeit neue Bildschirme für Computeranwender vorgestellt. Wie beispielsweise erst letzte Woche die drei neuen UltraWide-Modelle von LG . Passend dazu hier nun eine Neuheit von MMD/Philips.Der Monitor mit der eingängigen Modellbezeichnungähnelt in seinen technischen Daten tatsächlich weitgehend der LG-Neuvorstellung von letzter Woche, nur dass MMD sein Angebot nur als Curved-Display anbietet und nicht auch in einer flachen Version.Etwas detaillierter: Der 349X7FJEW hat einemit einemund einem Seitenverhältnis von 21:9. Die Auflösung beträgt, wie bei den besagten LG-Modellen, QuadHD, wasund einerentspricht. (Zum Vergleich: das berühmte 30" Apple Cinema Display hatte eine Pixeldichte von 100,6 ppi bei 16:9.) Entgegen der Meinung mancher Kommentare zu früheren Monitorvorstellungen ist die "QuadHD" oder einfach "QHD" genannte Auflösung übrigens nicht veraltet, sondern derzeit noch Mainstream. UltraWide Displays mit höherer Auflösung (sprich: 4K) gibt es zwar auch schon, sind bei Bildschirmen dieser Bauart (curved) und Diagonale (34") aber noch die Ausnahme.Der Philips 349X7FJEW arbeitet mit einem VA-LCD-Panel und W-LED Hintergrundbeleuchtung. Der Betrachtungswinkel soll 178° h/v betragen. Die Helligkeit gibt der Hersteller mit 300 cd/m² an. Auch funktional hat dieses MMD-Display viele Ähnlichkeiten mit den LGs von letzter Woche. So gibt es auch hier eine MultiView-Funktion, die zur Darstellung mehrerer Quellen gleichzeitig gedacht ist, FlickerFree-Technologie und einen "LowBlue-Modus" zur Darstellung mit reduziertem Blauanteil, was dem Wohlbefinden des Betrachters zugute kommen soll.Kommen wir lieber zu den Unterscheidungsmerkmalen gegenüber LGs Angebot. Der Philips 349X7FJEW bietet eine etwas größere Farbraumabdeckung von 117,3 % (CIE1931) sRGB (LG: 99%). Der Hersteller hebt außerdem die besonders schmalen seitlichen Rahmenteile hervor, was im Marketing-Sprech „Edge-to-Edge"-Bildschirm genannt wird. Was der Philips hingegen nicht bietet, sind Thunderbolt-Ports. Dafür hat man sich bei diesem Modell etwas mehr Mühe mit dem Design gegeben. Der Monitor kommt in einem weißen Hochglanzgehäuse mit chromfarbenen Zierelementen und einem silbernen Standfuß. Höhe und Neigung sind einstellbar.Anschlüsse:Das neue X-Line-Display Philips 349X7FJEW wird noch im April 2017 erhältlich sein. Die UVP liegt bei 899 EUR / 979 CHF.