Live Audio: Facebook startet Broadcasting-Funktion

Nachdem das soziale Netzwerk Facebook in der letzten Woche die Funktion freigeschaltet hat, Live-Video in 360-Grad zu streamen, folgt nun der nächste logische Schritt. Der Konzern will es Nutzern künftig ermöglichen nicht nur Video, sondern auch Audio live zu übertragen. Die neue Funktion trägt den Namen Facebook Live Audio.Laut dem Konzern habe man auf Feedback gehört und so herausgefunden, dass Anwender neue Möglichkeiten nutzen möchten, um Inhalte live zu übertragen. So lassen sich der Pressemitteilung zufolge auch Menschen mit langsameren Internet-Anbindungen miteinander verbinden. Weiter wird man dem Audio-Produzenten in Echtzeit Fragen übermitteln können.In den nächsten Wochen wird Facebook Live Audio gemeinsam mit ausgewählten Partnern wie BBC World testen. Im Anschluss ist die Freischaltung der Funktion für alle Anwender geplant. Dies soll Anfang des nächsten Jahres der Fall sein.Der Streaming-Markt im Internet ist derzeit hart umkämpft. So stellen YouTube und Facebook im Wechsel nahezu wöchentlich neue Features vor, um Nutzer vom Konkurrenten abwerben zu können und technisch nicht nicht unterlegen zu sein. So stellte YouTube vor knapp drei Wochen Streaming in 4K-Auflösung und 360 Grad vor.