Landwirtschafts-Simulator 17 ab sofort im Mac App Store

Alltags-Simulatoren erfreuen sich seit einigen Jahren großer Beliebtheit. Wer im echten Leben kein Polizist, Feuerwehrmann oder Busfahrer sein kann oder will, der lässt sich den Beruf eben im Spiel näher bringen. Wie nah die Simulatoren jeweils an der realistischen Tätigkeit sind, ist jedoch umstritten. Einen kleinen Einblick in die Arbeit eines Landwirten möchte der Landwirtschafts-Simulator geben.Der seit vielen Jahren auf dem Markt etablierte Simulator erscheint auch seit jeher in einer Version für den Mac. Jetzt ist der neueste Titel der Serie auch im Mac App Store erhältlich. Der Landwirtschafts-Simulator 17 ist bereits im letzten Jahr erschienen, war bisher aber nur über die Webseite des Publishers Astragon verfügbar.Im Landwirtschaft-Simulator 17 soll der Anwender die Rolle eines modernen Landwirtes übernehmen und in einer offenen Welt alle Aufgaben übernehmen, die es auch in einem echten Agrarbetrieb gibt. Dabei stehen dem Spieler über 250 Fahrzeuge und Gerätschaften zur Verfügung. Weiter kann man verschiedene Getreidesorten säen und ernten. Auch auf die Tierzucht wird großer Wert gelegt.Zudem ist ein Forstwirtschafts-Simulator integriert, sodass Anwender ebenfalls einen Wald bewirtschaften können. Dabei sollen Spieler Bäume fällen, zum Abtransport zum Bahnhof bringen, neue Wälder erschließen und Setzlinge pflanzen. Mittels eines Online-Modus lässt sich der Simulator über die Astragon-Server kostenlos mit bis zu 16 weiteren Anwendern spielen. So können dann alle Aufgaben gemeinsam mit Freunden erledigt werden.Der Landwirtschafts-Simulator 17 ist zu einem Preis von 34,99 Euro im Mac App Store erhältlich. Die Mindestanforderungen für das Spiel sind verhältnismäßig niedrig, sodass die meisten aktuellen Macs damit keine Probleme haben sollten. Der Simulator erfordert mindestens OS X Mavericks 10.9.1, einen Dual-Core-Prozessor mit mindestens 2.0 GHz, 2 GB Arbeitsspeicher, Nvidia Geforce GTS 450 Series oder AMD Radeon HD 6770 oder besser und 6 GB freier Speicher. Wer den Multiplayer nutzen will, der sollte über eine Breitband-Internetverbindung verfügen.