Größere Updates für Logic Pro X und GarageBand für iOS

Schon im November hatte sich angedeutet, dass Apple ein großes Update für Logic Pro X sowie GarageBand vorbereitet, nun sind die Aktualisierungen erschienen. Logic Pro X liegt ab sofort in Version 10.3 vor (Store: ) und bringt erwartungsgemäß Unterstützung für die Touch Bar des neuen MacBook Pro. Über die Eingabeleiste ist es möglich, im Projekt zu navigieren sowie direkt auf Lautstärkeregler und Smart Controls zuzugreifen. Auch Abspielen und Aufnahme von Softwareinstrumenten funktioniert via Touch Bar.Als weitere Verbesserungen dokumentiert Apple die "Track Alternatives", um schnell zwischen verschiedenen Edits auf einem Track zu wechseln. In der Liste Neuerungen befindet sich auch eine 64-Bit Summing Engine, 192 zusätzliche Busses sowie echtem Stereo-Panning zur getrennten Kontrolle von Stereosignalen. Für alle Kunden von Logic Pro X handelt es sich bei Version 10.3 um ein kostenloses Update. Neukunden werden mit 199 Euro zur Kasse gebeten, der Vertrieb erfolgt exklusiv über den Mac App Store (Logic im Store: ). Um Logic Pro X zu nutzen, muss auf dem Mac mindestens OS X 10.11 El Capitan installiert sein.Ebenfalls mit einem Update beglückt werden Nutzer von GarageBand unter iOS. Apple gestaltete den Sound Browser neu und vereinfachte den Zugriff auf die Touch Instruments. Mit von der Partie ist fortan zudem "Alchemy" - ein Synthesizer, der seit eineinhalb Jahren auch in Logic Pro X seinen Dienst verrichtet. Enthalten sind über 150 Patches aus verschiedenen musikalischen Genres. Dank Multi-Take Recording soll die Aufnahme unter iOS deutlich einfacher werden, da Nutzer in mehreren Durchläufen aufnehmen und schnell zwischen favorisierten Aufnahmen wechseln können. GarageBand 2.2 setzt iOS 10.2 voraus und kostet für Neukunden 4,99 Euro (Zum Store: ). Für die meisten Kunden lässt sich GarageBand aber kostenlos laden, denn beim Kauf eines iOS-Gerätes zählt GarageBand seit 2013 zu jenen Apps, die sich ohne Bezahlung aus dem Store laden lassen.