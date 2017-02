Gerüchte zur Apple Watch 3: Neue Display-Technologie, größerer Akku

Neuer Zulieferer erforderlich

Die Apple Watch der ersten Generation war rund eineinhalb Jahre auf dem Markt, bis das Modell durch die Baureihen Series 1 und Series 2 abgelöst wurde. Zahlreichen Berichten zufolge sollen zukünftige Aktualisierungen aber in etwas rascherer Folge stattfinden. So war schon mehrfach zu hören, Apple wolle diesen Herbst eine Series 3 vorstellen. Nun sind weitere Hinweise über mögliche Neuerungen aufgetaucht. Eine wesentliche Umstellung soll beim Display stattfinden.Unter Berufung auf Zulieferer heißt es, Apple müsse sich nach einem neuen Display-Hersteller umsehen . TPK Holding wolle sich auf Smartphone-Displays konzentrieren und nicht mehr die kleinen Panele für die Apple Watch fertigen. Dies sei Teil eines Programms, um wieder in die schwarzen Zahlen zu kommen. Als neue Anbieter seien General Interface Solution (Taiwan) und Biel Crystal Manufactory (Hong Kong) im Gespräch. Gleichzeitig stehe auch der Wechsel auf eine andere Display-Technologie bevor.Momentan setzt Apple auf eine Technologie namens TOL (Touch on Lens), zuvor war es G/G (Glass on glass, also zwei Glas-Ebenen). TOL ermöglicht erheblich dünnere Displays, ist aber auch wesentlich schwieriger zu fertigen. Die Touch-Sensorik ist in diesem Fall direkt ins Display integriert. Dem Bericht zufolge hat TPK Holding noch immer mit einer hohen Quote an Ausschuss zu kämpfen, was den Auftrag zu einem Verlustgeschäft macht. Für die Apple Watch der nächsten Generation habe Apple G/F-Displays geplant. G/F steht für "Glass/Film" und beschreibt das Konzept, wieder eine eigene Sensorfläche zu verwenden, dafür eine dünnere Glasfläche einzusetzen. Die Anforderungen an den Sensor steigen, dennoch ist die Konstruktion etwas einfacher zu fertigen.Zu den wesentlichen Verbesserungen der Apple Watch 3 soll ein Akku mit mehr Kapazität zählen. Dies ist auch erforderlich, denn wenn die neue Generation tatsächlich den gemunkelten LTE-Chip erhält, steigt auch der Energiebedarf. Allerdings könnte die Apple Watch dann eigenständig Nachrichten oder E-Mails herunterladen und benötigt dazu kein iPhone mehr. Diskutiert wurde auch über Armbänder, welche die Apple Watch direkt aufladen können (siehe ). Beim Design tue sich allerdings nichts, wie es bislang aus der Gerüchteküche heißt.