Facebook-WhatsApp-Datenaustausch in Europa vor dem Aus?

Pläne in Großbritannien auf Eis gelegt

Verbraucherschützer in Deutschland mit Gegenmaßnahmen

Fusionskontrollverfahren von EU erneut eröffnet

Nachdem Facebook erklärte, die Daten der WhatsApp-Nutzer mit denen auf den eigenen Facebook-Servern abgleichen zu wollen, mussten alle Nutzer des Nachrichtendienstes dieser Verwendung zustimmen. Viele willigten ein, manche lehnten die neuen Bedingungen allerdings ab. Auf jeden Fall gab es einen großen Aufschrei in den Medien. Besonders in Europa und speziell in Deutschland war die Empörung groß.In Großbritannien gab die Datenschutzbehörde ICO (Information Commissioner’s Office) Facebook daraufhin zu verstehen, dass dies gegen geltendes Recht verstoße. Infolgedessen hat Facebook das Vorhaben in Großbritannien vorerst gestoppt. Die Zeitung „Daily Express“ berichtet nun, dass Facebook die Pläne für Großbritannien komplett über Bord geworfen hätte. Die britische Zeitung The Guardian meldet hingegen nur, dass man Facebook zu einem Pausieren der Datenweitergabe gezwungen habe. Das Thema ist also noch nicht endgültig abgeschlossen.Auch in Deutschland, wo der Verbraucherschutz meist eher zurückhaltend ist, gab es harsche Kritik an Facebooks Plänen. Der Bundesverband des Verbraucherschutzes mahnte das amerikanische Unternehmen ab, da sich WhatsApp-Nutzer zum Teil nie bei Facebook angemeldet hätten und dieser Dienst somit kein Anrecht zur Verwendung der Daten habe.Daraufhin stellte Johannes Caspar, Datenschutzbeauftragter von Hamburg, Facebook im September eine Verwaltungsanordnung, welche die Datennutzung untersagen sollte. Da sich Facebook bei diesen Themen aber nicht an deutsches Recht hält, verpuffte die Meldung schnell wieder.Auch der EU-Kommission fielen die Ungereimtheiten bei den neuen Nutzungsbedingungen auf und so wird mittlerweile das Fusionskontrollverfahren aus dem Jahre 2014 wieder eröffnet und geprüft, ob es sich bei der Übernahme WhatsApps durch Facebook nicht doch um eine Monopolbildung handeln könnte.Weiterführende Links: