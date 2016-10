FIFA Mobile Fußball - 2017er-Version für iOS erschienen

Die FIFA-Spiele-Serie gehört zweifelsohne zu den beliebtesten Videospielen überhaupt. Viele Menschen rund um die Welt haben die jährlich erscheinende Reihe auf Konsolen oder auf dem Computer lieb gewonnen.Seit einigen Jahren gibt es die FIFA-Spiele in abgespeckten Versionen auch für Mobilgeräte. Anfangs noch als Vollpreistitel, mittlerweile werden die Titel jedoch als Free-to-play vermarktet. Welche Produktpolitik man besser findet, ist Geschmackssache.Nun hat EA Sports den mobilen Ableger für 2017 unter dem Namen FIFA Mobile Fußball veröffentlicht. Spielbar sind natürlich wieder die aktuellen Mannschaften und Teams. Die mobile Version kommt von der Grafik und der Intensität aktuell noch nicht an das Konsolenspiel heran, denn der potente A-Prozessor von Apple wird durch die Spieleserie nicht komplett ausgelastet. Jedoch wurde das Spiel dieses Jahr an vielen Stellen überarbeitet. Verbessert habe man das Gameplay, sowie die Grafik und verschiedene weitere Elemente im Spiel. Auch das Tutorial soll nun erheblich besser zu verstehen sein.Das Spiel ist kostenlos im App Store erhältlich. Es benötigt iOS 8.0 oder höher, sowie mindestens 118 MB freien Speicherplatz.Weiterführende Links: