Erstmals generalüberholt: MacBook Pro 15" mit Touch Bar

Vor knapp zwei Wochen tauchte erstmals das 2016er MacBook Pro 13" im offiziellen Apple Refurbished Store für generalüberholte Geräte auf, seit heute gibt es erstmals auch das MacBook Pro 15" mit Touch Bar. Apple führt eine Vielzahl an Konfigurationen, sodass fast jeder fündig werden sollte, der sich für Apples aktuelles Top-Notebook interessiert. Preislich gibt es deutliche Unterschiede zwischen einem regulären Kauf im Apple Store und der Bestellung in Apples Refurbished Store. Die Preise beginnen bei 2.289 Euro für die Variante mit 2,6 GHz Quad Core - verglichen mit 2699 Euro, die bislang mindestens anfielen. Apple bietet im Refurbished Store beide Farbvarianten, also Silber und Space Grau.(Zum Store: Wer 2.629 Euro investieren möchte, findet dafür die Ausstattungsvariante mit 2,6 GHz Quad Core und 512 GB SSD. Apples normaler Preis für diese Version liegt hingegen bei 2939 Euro. Soll es hingegen noch mehr Ausstattung und Rechenleistung sein, bietet Apple auch ein generalüberholtes MacBook Pro 15" mit 2,9 GHz an, das zudem über ein Terabyte Speicherplatz und den leistungsfähigeren Grafikchip mit 4 GB Videospeicher verfügt. 3.289 lautet in diesem Fall der Rechnungsbetrag, beim Neukauf wäre bereits die Marke von 4000 überschritten worden. In der absoluten Top-Konfiguration, die sogar 2 TB Speicher aufweist, sind es 4039 Euro im Refurbished Store, verglichen mit 4999 Euro im regulären Store. Zum Store: Zum Store: Wer sich für einen Kauf im Apple Refurbished Store entscheidet, erhält die selben Servicebedingungen wie bei jedem anderen Kauf auch. Auf den ersten Blick anders als beim regulären Kauf ist die Verpackung, ansonsten entspricht alles dem normalen Lieferumfang. Wie immer wenn Apple eine neue Baureihe ins Sortiment des Refurbished Stores aufnimmt, gilt auch diesmal: Höchstwahrscheinlich ist die erste Charge generalüberholter Geräte sehr bald ausverkauft. Wer also mit dem Erwerb eines solchen Gerätes liebäugelt, sollte lieber rasch zuschlagen. Zum Zeitpunkt dieser Meldung gibt es 13 verschiedene Konfigurationen des MacBook Pro 15" mit Touch Bar.