Ende der Apple-Watch-Stores in Modekaufhäusern

Ende des Store-in-a-Store-Konzept?

Fitness statt Mode

Die Apple Watch wurde bei ihrer Einführung vor knapp 2 Jahren als intelligentes Modeaccessoir vermarktet. Seit der Vorstellung der zweiten Generation im Herbst 2016 fand ein deutlicher Wandel im Marketing statt, denn fortan platzierte Apple die Smartwatch fast ausschließlich als Fitness-Begleiter (siehe auch MTN-Artikel » Fitness statt Vogue «).Ausdruck dieses Wandels stellt nicht nur das Ende der hochpreisigen Apple Watch Edition aus Echtgold dar, sondern auch das verlorene Interesse der speziellen Apple-Watch-Stores in High-End-Kaufhäusern großer Metropolen. Knapp 20 Monate lang konnte man etwa bei Selfridges in London exklusiv die Apple Watch ausprobieren und erwerben. Eingerichtet wurde dieser Store-in-a-Store bereits zum Vorverkaufsstart der ersten Generation, also vor dem offiziellen Marktstart. Jetzt hat Apple den Store aus der Liste für britische Niederlassungen herausgestrichen und auch die früher verfügbare Telefonnummer führt inzwischen ins Leere. Ob das Ende des Apple-Watch-Stores an Apples Akzentverschiebung oder an nicht zufriedenstellenden Verkaufszahlen lag, ist nicht bekannt.Auch der Apple-Watch-Store innerhalb der Galeries Lafayette in der Modehauptstadt Paris steht übereinstimmenden Berichten zufolge kurz vor dem Ende. Zwar wird er von Apple noch gelistet , doch soll er noch in diesem Monat schließen. Somit wäre von den drei großen Apple-Watch-Stores aus der Anfangszeit nur noch die Tokyoter Niederlassung innerhalb des Isetan Shinjuku übrig. Über das Schicksal dieses letzten exklusiven Apple-Watch-Stores ist noch nichts bekannt.Gänzlich aufgegeben hat Apple das Modekonzept der Apple Watch trotz der Schließung der Watch-Stores in Modegeschäften noch nicht. Ein letztes Überbleibsel davon ist die nach wie vor intakte Partnerschaft mit dem französischen Modelabel Hermès (Store: ). Die mit der Apple Watch Series 2 neu eingeführte Partnerschaft mit Nike zeigt ebenso wie die neuen Features GPS und Wasserdichtigkeit die Neuorientierung beim Marketing. Für die Apple Watch Nike+ (Store: ) hat der Sportartikelhersteller übrigens eine sechsteilige Werbeclipreihe veröffentlicht: