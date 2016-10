Elgato: HomeKit-Lichtschalter erscheint nicht in Deutschland

Auf Nachfrage hat uns Elgato mitgeteilt, dass der HomeKit-Wandlichtschalter Eve Light Switch nicht in Deutschland erscheinen wird. Nach Einschätzung von Elgato seien deutsche Verbraucher bei der Inneneinrichtung sehr linientreu und würden daher Lichtschalter sowie Steckdosen im einheitlichen Design und Farbton bevorzugen. Dennoch sehe der Hersteller in Eve Light Switch durchaus ein Schlüsselprodukt - nur nicht für den deutschen Markt.Hierzulande kann sich das in München ansässige Unternehmen vielmehr eine Kooperation mit Herstellern klassischer Lichtschalter und Steckdosen vorstellen, welche diese HomeKit- und Eve-kompatibel machen möchten. Elgato hat für dien Zweck ein System namens Eve Core entwickelt, welches sich als Grundlage für entsprechende Design-Linien nutzen ließe.Ob diesbezüglich bereits Kooperationen geschlossen wurden, wollte Elgato nicht ausdrücklich bestätigen. Zum jetzigen Zeitpunkt gäbe es in Bezug auf Eve Core jedenfalls noch nichts anzukündigen. Betont wurde aber auch, dass dies keine generelle Absage eines Lichtschalters der Eve-Serie für den deutschen Markt darstellt. Es besteht als Grund zum verhaltenen Optimismus, dass hier noch nicht das letzte Wort gesprochen wurde.