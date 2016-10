Die ominöse Apple Watch Victory auf Apples Webseiten

Victory - ein früher Arbeitstitel?

Auslieferung der Apple Watch Nike+

Wenn Apple Änderungen auf den eigenen Produktseiten vornimmt, sind diese von großer Bedeutung. Beispielsweise stammten frühe Hinweise auf die Umbenennung von OS X hin zu macOS von Apples eigenen Seiten - zu voreilig wurden dort nämlich Beschreibungen aktualisiert. Jetzt ist erneut eine kuriose Bezeichnung aufgetaucht, die ein Modell der Apple Watch nennt, das es (noch) gar nicht gibt. Apple schildert in den Erklärungen zu den Serviceleistungen von AppleCare+ für die Apple Watch, welche Kosten für Reparaturen selbstverschuldeter Defekte anfallen. Eingeteilt sind die Preise in zwei Stufen - nämlich für Apple Watch Edition sowie Apple Watch Hermès sowie Apple Watch und die ominöse "Apple Watch Victory". Nach Bekanntwerden dieser Nennung schossen natürlich sofort Spekulationen ins Kraut, ob Apple bald eine weitere Modellreihe der Apple Watch präsentiert.Ein Vergleich der internationalen Apple-Webseiten zeigt jedoch, dass es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um keine versehentliche Frühankündigung handelt. Auf den meisten Landesausgaben von Apple.com spricht Apple an der gleichen Stelle von der Apple Watch Nike+, wohingegen in manchen Ländern besagte Apple Watch Victory vermerkt ist. Dazu zählen beispielsweise die Vereinigte Arabische Emirate. Wer sich mit Nike-Produkten auskennt, wird beim Markennamen "Victory" ohnehin hellhörig. Nike verwendete diese Bezeichnung schon für zahlreiche Produkte - für "Nike" als griechische Siegesgöttin eine recht konsequente Titulierung. Es steht daher zu vermuten, dass es sich bei der Apple Watch Victory um eine sehr frühe Benennung des Sportmodells handelte, die erst später dann den Namen "Nike+" erhielt.Die Auslieferung der Apple Watch Nike+ beginnt übrigens am 28. Oktober, wie Apple in der vergangenen Woche per Pressemitteilung verkündete. Als Nachfolger der zuvor angebotenen Apple Watch Sport positioniert, richtet sich die Baureihe in erster Linie an Jogger und bringt zu Preisen ab 419 Euro vier Varianten eines besonders atmungsaktiven Armbands mit.