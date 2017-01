Deutschland und China trüben erste iPhone-7-Bilanz

Deutschland

China

Europa

USA und Japan

Das iPhone 6s war die erste Generation des Apple-Smartphones, das die Verkaufszahlen der Vorgänger-Generation nicht überbieten konnte. Vom »iPhone-Peak« war die Rede; die neuesten Zahlen des Kantar World Panel über den Zeitraum September bis November 2016, in den der Start des iPhone 7 fällt, legen aber eine bessere Performance des jüngsten iPhone nahe. Überall ging der Marktanteil im Jahresvergleich nach oben, mit nur zwei großen Ausnahmen.Eine der beiden Ausnahmen bildet Deutschland. Hier fiel der Anteil für iOS als Betriebssystem von 23,8 auf 20,6 Prozent. Spiegelbildlich baute Android seine Dominanz von 69,7 auf 76,3 Prozent aus. BlackBerry (0,2 %)) und Windows (2,7 %) nahmen auf sehr niedrigem Niveau weiter ab und spielen keine Rolle mehr. Insgesamt gehört Deutschland unter den großen Märkten fortan zu denjenigen Ländern mit dem niedrigsten iOS-Anteil.Noch beunruhigender für Apple dürfte aber der Rückgang im Milliardenmarkt China sein. Die fulminant aufstrebende Konkurrenz chinesischer Hersteller mit Android-Systemen schlägt sich auch im Vergleich der Betriebssysteme nieder. Android steigt von 72,7 auf 79,9 Prozent, während iOS von 25,3 auf 19,9 Prozent absinkt.In den anderen Ländern mit bedeutender Marktstärke gab es dagegen mittlere bis große Zuwachsraten. Frankreichs iOS-Anteil konnte erstmals den deutschen überholen; dort liegt das iPhone nun bei 24,5 Prozent. Android ging bei unseren Nachbarn leicht auf 71,9 Prozent zurück. Ein bedeutendes Plus gelang Apple in Großbritannien mit einem Sprung auf 48,3 Prozent, also in Reichweite der 49,6 Prozent von Android. Auch in den bisher eher problematischen Märkten Italien (16,4 %) und Spanien (13,0 %) ging es nach oben. Zusammen genommen stellen die EU-5 der fünf wichtigsten Märkte Europas für Apples iPhone 7 also einen Erfolg dar.Auch Apples Heimatmarkt bietet positive Nachrichten für Cupertino. In den USA stieg der iOS-Anteil auf 43,5 Prozent gegenüber 55,3 Prozent für Android. Die höchsten Marktanteile erreicht Apple aber erneut in Japan. Nur dort überflügelt iOS mit 57,0 Prozent den Google-Konkurrenten mit 42,3 Prozent deutlich.