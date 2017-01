Designer von MacBook Air, Mac Pro und MacBook Pro wechselt zu Tesla

Der neue Mac Pro sowie das MacBook Pro 2016

Abwerbeschlachten zwischen Apple und Tesla

Gestern wurde bekannt, dass der Leiter von Apples "Developer Tools"-Abteilung zu Tesla wechselt und daher die Weiterentwicklung von Swift in andere Hände gab. Allerdings gibt es noch eine weitere hochrangige Figur bei Apple, die fortan in der Automobilbranche tätig ist und ebenfalls bei Tesla in Lohn und Brot steht. So folgt "Senior Director of Design" Matt Casebolt dem ehemaligen "Vice President of Mac Hardware Engineering" Douglas Field, mit dem er bei Apple eng zusammengearbeitet hatte. Gemeinsame Projekte waren unter anderem das Design des MacBook Air. Apple hatte im Januar 2008 den ersten Versuch unternommen, mit einem besonders kompakten Notebook anzutreten. Das markante Design des MacBook Air ging maßgeblich auf Casebolt zurück, der dem Gerät durch spitz zulaufende Kanten ein unverwechselbares Äußeres bescherte. Auch im Vergleich zu anderen Apple-Notebooks hob sich das MacBook Air deutlich ab.Ein weiteres wichtiges Projekt war die Gestaltung des neuen Mac Pro, dessen Entwicklerteam Casebolt leitete. Das Gerät wurde im Sommer 2013 vorgestellt und stellte nicht nur beim Design eine Neuausrichtung dar. Waren bislang sehr leistungsfähige Computer eckig, so auch die Vorgänger-Modelle des aktuellen Mac Pro sowie der Power Mac G5, erschien der neue Mac Pro bekanntlich als schwarzer, hochglänzender Rundbau. Während noch immer darüber gestritten wird, ob es sich dabei um einen sinnvollen Schritt handelt, so weist das Gerät zumindest ein mehr als markantes Design auf. Ein Beispiel der jüngeren Zeit, dessen Gestaltung maßgeblich auf Matt Casebolt zurückgeht, ist die Gestaltung des im Oktober präsentierten MacBook Pro samt neuartiger Touch Bar.Apple und Tesla liefern sich schon seit geraumer Zeit eine Abwerbeschlacht um das beste Personal. Schon vor den Berichten rund um Apples Auto-Ambitionen gab es munteres Hin- und Herwechseln - darunter nicht nur von Spezialisten aus dem Fahrzeugsektor, sondern auch in den Bereichen Retail, Chip-Entwicklung und Marketing. Auch ein hochrangiger Apple-Jurist hatte im vergangenen Jahr den Arbeitgeber gewechselt und sich für Tesla entschieden. Apple bediente sich hingegen eifrig bei Teslas Autmobil-Experten - was Teslas CEO einst ironisch kommentierte, Apple beschäftige den "Tesla-Friedhof" aus Ingenieuren, für die man bei Tesla keine Verwendung mehr hatte.