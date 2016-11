»Designed by Apple in California« - Apple präsentiert Fotobuch zu 20 Jahren Apple-Design

Jonathan Ive zum Apple-Design

Design gehört zu den großen Erfolgsfaktoren, mit denen Apple die Krise der 1990er Jahre hinter sich lassen und zu der Größe aufsteigen konnte, die der Konzern heute aufweist. Jetzt blickt Apple in Form eines Fotobuchs auf die letzten 20 Jahre firmeneigener Design-Geschichte zurück; vom iMac 1998 bis zum Apple Pencil von 2015 erzählt es in 450 Illustrationen von der Entwicklung bis zu den fertigen Produkten, die Apple in den letzten Jahrzehnten prägten.Das Vorwort stammt - wie könnte es bei diesem Thema anders sein - von Apples berühmten Chef-Designer Jonathan Ive. Ihm zufolge stellt das Buch keine Dokumentation der Produktentwicklung dar, wenngleich nicht nur Apple-Produkte, sondern auch die Rohmaterialien und Design-Techniken ihre Abbildung finden. Stattdessen gehe es darum, »wer wir sind«: „Es beschreibt, wie wir arbeiten, unsere Werte, unsere Vertiefung und unsere Ziele. Wir haben stets gehofft, dass man uns danach bewertet, was wie tun, nicht was wir sagen."Das Fotobuch ist dem 2011 verstorbenen Firmengründer Steve Jobs gewidmet. Von Anfang an sei es Jobs' Motivation gewesen, etwas Großartiges für die Menschheit zu schaffen, so Ive. Diese Motivation herrsche bei Apple bis heute.Per Presseerklärung teilte der Konzern heute mit, dass das Fotobuch ab morgen auf Apples Webseiten verschiedener Länder, darunter auch Deutschland, bestellbar sei. Weiterhin soll es auch in einigen ausgewählten Apple Stores zur Einsicht ausliegen, so etwa bei Apple Kurfürstendamm in Berlin. Das Buch gibt es in zwei Ausfertigungen: die kleinere 25,9 cm x 32,8 cm große Variante kostet 199 Euro und das größere Format mit einer Abmessung von 33 cm x 41,3 cm ist für stolze 299 Euro zu haben. Die Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer.Das Buch soll Design nicht nur zum Thema haben, sondern auch selbst durch Design glänzen. In beiden Größen kommt es mit eigens hergestelltem, besonders gemahlenem Papier daher und enthält silberne Schmuckränder. Achtfache Farbseparation und Geistereffekt-freie Tinte kamen zur Anwendung. Das Hardcover besteht aus weißem Leinen. Die Entwicklung des Produkts dauerte der Presseerklärung zufolge acht Jahre, der behandelte Zeitraum reicht von 2008 bis 2015.