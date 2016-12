Das Lied von Eis und Feuer: Apple bewirbt die »Game of Thrones«-Romane im iBooks Store

Enhanced Editions

Preise und Sprachen

Go Swim

Mit drei neuen Kurzvideos bewirbt Apple erstmals seit Langem Inhalte aus dem iBooks Store, der üblicherweise hinter App Store, Mac App Store und iTunes Store ein Nischendasein fristet. Doch der aktuelle Erfolg der Fernsehserie Game of Thrones, kombiniert mit der exklusiven Verfügbarkeit von »Enhanced Editions« der Romanvorlage »A Song of Ice and Fire« sorgte nun dafür, dass sich die Produktion der Spots lohnt.Die drei Clips beschäftigen sich mit den ersten drei Büchern der fünfteiligen Romanreihe und zeigen den Autoren und Erfinder der Fantasy-Welt George R.R. Martin. Hinterlegt mit handgezeichneten Animationen der charakteristischen Wappentiere der großen Häuser des Romans, also Wolf, Hirsch, Löwe und Drache, berichtet er von verschiedenen Aspekten der umfangreichen Geschichte um das Wetteifern der großen Familien von Westeros um den eisernen Thron.Während die Clips zu Buch 2 und 3 mit 30 Sekunden recht knapp sind, umfasst das Video zu Teil 1, welcher auch offiziell den Serientitel »Game of Thrones« trägt, 150 Sekunden. Darin geht es nicht nur um den Inhalt und die Erfahrungen des Autors beim Schreiben, sondern auch um die Spezialergänzungen der Enhanced Edition, die außerhalb des iBooks Stores nicht erhältlich ist. Dazu gehört etwa eine Karte von Westeros, Kurzbiographien wichtiger Charakter, Artwork, die Siegel der zahlreichen Häuser und sogar Stammbäume für jede Familie.Die Enhanced Editions gibt es leider nur für die englischsprachigen Originale. Diese sind zum Preis von jeweils 9,99 Euro im iBooks Store zu erwerben. Die deutschen Übersetzungen des Blanvalet Taschenbuch-Verlags teilen jedes Buch in zwei Hälften und zählen daher 10 Bücher, die im iBooks Store jeweils 12,99 Euro kosten.A Game of Thrones Enhanced Edition: A Clash of Kings Enhanced Edition: A Storm of Swords Enhanced Edition: Weiterhin hat Apple übrigens auch einen siebten Clip zu laufenden »Go«-Werbekampagne für die Apple Watch Series 2 veröffentlicht. In Go Swim erreicht die Smartwatch als Geschenk einen Schwimmer, der von der Wasserdichtigkeit der Uhr profitiert.