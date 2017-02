Die aktuelle Februarwoche steht ganz im Zeichen von Apple-Werbespots. Das Ende der Woche leitet Apple mit zwei weiteren Clips für das iPhone 7 Plus ein. Erneut steht dabei die Dual-Kamera im Vordergrund, welche dank zweier Kamerasensoren sehr genau erkennen kann, auf welchem Bereich tatsächlich der Fokus liegt.Im beworbenen Porträtmodus des iPhone 7 Plus wird dies dazu verwendet, einen Bokeh-Effekt zu erzeugen. Dadurch wird der Hintergrund weichgezeichnet und verliert an Dominanz, was das Motiv zusätzlich betont. Anhand verschiedener Bespiele zeigt Apple den Effekt. Neu zu den bereits am Dienstag erschienenen Videos "Soul Mate" und "Creek" hinzugekommen sind nun "Boyfriend" und "Profile Picture". Nachfolgend die zwei neuen Clips:Die zwei vorherigen Clips vom Dienstag: