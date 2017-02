B&O Play H4: Neuer Bluetooth-Kopfhörer mit Fokus auf Design, Klang und Funktion

Kompakt

Marke B&O PLAY Bezeichnung Beoplay H4 Art BT Over-Ear-Kopfhörer Empf. Preis (€) 299 Verfügbarkeit sofort

„Die Philosophie von B&O PLAY ist es, authentischen Klang zu liefern – dabei wird jedes Teil einzeln betrachtet, verbessert und auf dieses zweckmäßige Ziel hin optimiert. So wird Musikhören zu einer unverfälschten Erfahrung für all unsere Sinne. Unsere Herausforderung war es, das in jedem Detail zum Ausdruck zu bringen“

Verschiedene Sound-Profile: Commute, Clear, Workout und Podcast.

Klangeinstellungen: Der Hörer kann die Tonalität und die Klangstufen selbst mit der intuitiven B&O PLAY ToneTouch App einstellen. Die Nutzeroberfläche führt den Träger des Kopfhörers durch verschiedene Klangeinstellungen und lässt ihn diejenige finden, die am besten auf die jeweilige Situation passt. Einmal eingerichtet, speichert der Beoplay H4 die Einstellung auf dem Produkt selbst – solange, bis der Nutzer sie wieder ändert.

Kontrolle über den Akkustand: Verbunden mit der Beoplay App, lässt sich der Akkustand des Kopfhörers überwachen.

Steuerung über die Beoplay App: Der Nutzer kann seine Musik steuern (Start, Pause, Vor und Zurück) oder die Kopfhörer personalisieren, indem er ihnen über die App eine bestimmte Farbe sowie einen Namen zuweist.

Automatische Software-Updates: Ist der Beoplay H4 mit der Beoplay App verbunden, werden Software- Updates automatisch geladen und installiert.

B&O PLAY hat mit dem Beoplay H4 einen neuen kabellosen Kopfhörer vorgestellt. Für das Design zeichnet sich der Däne Jakob Wagner verantwortlich. Der Schwerpunkt bei der Gestaltung lag nach Aussagen des Herstellers auf natürlichen Werkstoffen, klarer Gestaltung und unverfälschtem Klang. In dem Over Ear-Kopfhörer kommen Materialien wie Lammleder, geflochtenes Gewebe und Aluminium zum Einsatz. Der Beoplay H4 wurde für Menschen entworfen, die ikonische Schlichtheit schätzen: Klare Linien, ein minimalistischer Ausdruck und der Fokus auf das Wesentliche., sagt der dänische Designer Jakob Wagner.Der Beoplay H4 wird mit Ohrpolstern aus weichem Lammleder und einem Kopfband aus dem gleichen Material gefertigt. Die Innenseite der Ohrpolster ist aus Memory-Schaum, der sich der Form des Ohrs für einen engen, aber dennoch bequemen Sitz individuell anpasst. Dieses auch Rückstellschaum genanntes Material, das inzwischen viele Kopfhörer-Hersteller einsetzen, erhöht zudem die passive Geräuschunterdrückung. Der Beoplay H4 ist dementsprechend als geschlossener Kopfhörer konzipiert.Die äußeren Scheiben des Ohrteils sind aus geprägtem, poliertem und eloxiertem Aluminium. Das Logo auf der Scheibe wurde per Laser in einer passenden Farbe eingraviert, die der Laser jeweils automatisch abstimmt. Das Kabel, das die beiden Kopfhörerteile miteinander verbindet, ist mit geflochtenem Gewebe verkleidet. Es ist zwischen dem Schieberegler und dem Kopfband teilweise sichtbar, was B&O als gewollten Design-Aspekt anpreist. Die Schieberegler bestehen aus rostfreiem Aluminium, sind mit PVD (Physical Vapour Deposition) beschichtet und haarfein gebürstet.Der Beoplay H4 wird hat zur Benutzung drei Knöpfe, eine Micro USB-Verbindung und eine 3,5 Millimeter Klinkenbuchse für passiven Betrieb. Mit Blick auf die Schlichtheit des Beoplay H4 wurde auch die Benutzeroberfläche in erster Linie auf einfache Bedienbarkeit ausgelegt. Über den zentralen Knopf können Anrufe angenommen und wieder beendet sowie die Musik gestartet und gestoppt werden. Über die Knöpfe darüber und darunter wird die Lautstärke geregelt, zwischen Titeln kann außerdem vor und zurück gesprungen werden. Das Pairing wird durch gleichzeitiges Drücken des oberen und unteren Knopfes aktiviert.Der Akku des Beoplay H4 soll bis zu 19 Stunden durchhalten und in 2,5 Stunden wieder aufgeladen werden können. Ist der Akku leer, kann über das mitgelieferte Klinkenkabel weiter im passiven Betrieb Musik gehört werden.Der Beoplay H4 ist mit der Beoplay App für iPhone, Apple Watch und Android kompatibel. Die Funktionen umfassen:Der Beoplay H4 ist in der Farbe Charcoal Grey erhältlich und kostet 299 Euro (UVP). Im Lieferumfang sind ein Lade- sowie ein Audiokabel enthalten. Der Kopfhörer ist ab sofort in Bang & Olufsen Fachgeschäften, über beoplay.com/h4 , bei ausgewählten Fachhändlern und online via Amazon verfügbar.