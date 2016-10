Ausgetauschtes Galaxy Note 7 von Samsung fing Feuer im Flugzeug

Nachdem Samsung beim Verkaufsstart des Note-7-Phablets mit erheblichen Akku-Problemen zu kämpfen hatte, startete die koreanische Firma ein Austauschprogramm. Dieses sollte den Fehler beheben und somit verhindern, dass Akkus ohne Fremdeinwirkungen Feuer fangen. Trotz des Austauschprogramms gab es vereinzelt neue Meldungen über Probleme mit dem Akku. So lasse sich das Gerät nicht mehr so schnell laden wie angegeben. Auch die maximale Akkuleistung habe Samsung verringert.Nun gibt es sogar eine Meldung, nach der ein Flugzeug evakuiert werden musste, weil ein Note-7-Austauschgerät Feuer fing. So habe der Besitzer das Gerät während der Flugsicherheitspräsentation abgeschaltet. Wenige Augenblicke später soll das Smartphone starken Rauch entwickelt haben, sodass der Passagier es zu Boden fallen ließ. Da sich die Southwest-Maschine noch auf dem Rollfeld befand, wurde sie sofort notevakuiert und niemand kam zu schaden. Der geplante Flug der Boeing 737 von Louisville nach Baltimore wurde abgesagt.Nun wird der Vorfall von den US-Flugsicherheitsbehörden, der US-Produktsicherheit und Samsung untersucht. Es gab bereits vorher Meldungen über brennende Akkus bei den Note-7-Austauschgeräten, dies ist jedoch der erste bekannte Fall in den USA. Aktuell warnen Airlines vor der Nutzung der Note-7-Smartphones, jedoch gibt es noch kein offizielles Verbot, diese an Bord mitzuführen. Da ein brennendes Gerät aber einen Flugzeugbrand herbeiführen könnte und das Flugzeug durch diesen im schlimmsten Fall abstürzen würde, scheint ein kurzfristiges Verbot naheliegend.Da das Gerät bereits ein Austausch-Smartphone ist, könnte diese Meldung für Samsung erhebliche Folgen haben. Die Koreaner scheinen das Problem auch nach dem Austausch nicht behoben zu haben. Nach Angaben von TheVerge ersetzte der Besitzer des Samsung Galaxy Note 7 sein Gerät jetzt durch ein iPhone 7. Wie Samsungs weiteren Schritte aussehen, ist noch nicht bekannt und wird wohl erst nach den offiziellen Untersuchungen kommuniziert werden.Weiterführende Links: