Apples Clips-App: Top oder Flop?

Viel beworbene App

Bessere Perforance als »Musikmemos«

Apple Clips

Statt eines März-Events hatte sich Apple in diesem Jahr für neue Produkte per Pressemitteilung entschieden. Dabei kündigte der Konzern nicht nur ein neues Einsteiger-iPad und ein rotes iPhone 7 an, sondern auch Software - konkret: die iOS-App Clips (Store: ). Letzten Donnerstag kam sie als Gratis-Download in den App Store. Seither haben zwischen 500.000 und einer Million Nutzer von dem Angebot Gebrauch gemacht und die App auf ihr iPhone oder iPad geladen. Das geht aus einer Analyse von App Annie hervor.Bis zu einer Million Downloads für etwa 5 Tage ist schon eine Hausnummer, selbst für eine kostenlose App. Allerdings steht Apple als Betreiber des App Stores eine weitaus größere Bewerbungsmöglichkeit zur Verfügung als Drittherstellern und davon macht der Konzern auch Gebrauch. Nicht nur dass die App auf einer Produktankündigungs-Pressemitteilung erwähnt wird und dementsprechend zahlreiche Medien darüber berichteten, auch beim Start des App Stores empfängt den Besucher zuerst ein großer Banner für die Clips-App.Angesichts dessen sind die Ansprüche an die Performance von Apple-Apps deutlich höher als bei anderen Apps für den raschen Videoschnitt. In den Top Ten der Gratis-Apps taucht Clips beispielsweise gar nicht auf, weder in den USA noch hierzulande. Aktuell findet sich die App auf Platz 39. Auch für die Bewertungen gilt: Im Allgemeinen recht positiv, aber mit dreieinhalb Sternen auch wieder nicht Spitze. Die meisten negativen Bewertungen haben allerdings mit einem Fehler zu tun, der die App zum Absturz bringt.Ein Vergleich hilft womöglich bei der Einordnung. Die ebenfalls von Apple stammende App Musikmemos von Anfang 2016, die sich speziell an Musiker wandte, erreichte in den USA ebenfalls nie die Top Ten der Gratis-Apps. Sie blieb von der reinen Platzierung sogar leicht hinter Clips zurück. Auch bei den Download-Zahlen hat Clips Musikmemos inzwischen abgehängt. Heutzutage firmiert Musikmemos nicht mehr in den Top 1750, also der Grenze, die App Annie überhaupt berücksichtigt.Mit Clips hat Apple eine kostenlose App geschaffen, mit der sich aufgenommene Videos unkompliziert zurechtschneiden, anordnen und mit Untertiteln oder Videoeffekten ausstatten lassen. Als Zielgruppe dienen hierbei all diejenigen Nutzer, die unterwegs schnellstmöglich Videos im bearbeiteten Zustand in die diversen sozialen Netzwerke hochladen wollen. Genau hier liegt dann auch die längerfristige Perspektive der Clips-App, im Netzwerkeffekt. Je mehr die App unter den Nutzern von Facebook, Snapchat und Co. bekannt wird, desto höher die Wahrscheinlich auch solche Nutzer zu treffen, die weder die App-Store-Startseite besuchen noch eine große Apple-Pressemitteilung mitbekommen. Clips benötigt mindestens iOS 10.3.Weiterführende Links: