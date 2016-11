Apple verbietet Spielereien auf Touch Bar

Mit der Vorstellung der neuen MacBook Pro mit Touch Bar biete Apple auch entsprechende Schnittstellen für App-Entwickler an, mit denen sich die OLED-Leiste programmieren lässt. Allerdings stellt Apple erhebliche Einschränkungen bei den Verwendungsmöglichkeiten auf, wie aus der zugehörigen Dokumentation hervorgeht. Apps, die ausschließlich mit der Touch Bar funktionieren, sind verboten und auch als Display sollte die Touch Bar nicht missbraucht werden.Vielseitige bzw. kreative Lösungen für die OLED-Leiste, beispielsweise Minispiele oder Lauftext für Zusatzinformationen, sind daher nicht zu erwarten. Vielmehr will Apple, dass der Nutzer die Touch Bar als Erweiterung der Tastatur wahrnimmt und die programmierten Tastenfelder entsprechend gestaltet und angeordnet sind. Allerdings sind auch Funktionen für übliche Tastenkürzel wie zum Beispiel beim Umgang mit Dateien (+N,+S) und der Zwischenablage (+C,+V) verboten.Für Entwickler ist die Touch Bar daher insbesondere ein Zusatzelement der Eingabe, um tatsächlich Sonderfunktionen im jeweiligen Kontext anbieten zu können. Die von Apps abgebildeten Tasten sollen dabei verzögerungsfrei reagieren und in ihrer Funktionalität keinen zusätzlichen Blick auf das Display erforderlich machen. So sollen Auswahllisten ausschließlich in der Touch-Leiste erscheinen, wenn sie dort vom Nutzer aktiviert wurden.Zwar sieht Apple auch für Spiele Einsatzmöglichkeiten, doch angesichts des Verbotes statischer Display-Inhalte dürfte sich der Nutzen stark in Grenzen halten und im Vergleich zu regulären Tasten keinen Mehrwert bieten. Ob Apple die Beschränkungen später aufhebt, ist ungewiss. Im Fall des Apple TV 4 hatte Apple ähnlich agiert und zunächst Spiele verboten, die ausschließlich mit Spiele-Controller kontrolliert werden können. Seit tvOS 10 ist diese Beschränkung jedoch aufgehoben.Sicherlich wird es App-Entwickler geben, die auch bei der Touch Bar die von Apple aufgestellten Grenzen austesten werden. Vielleicht könnte dies Apple am Ende überzeugen, die zusätzlichen Möglichkeiten mit der Touch Bar doch zuzulassen, wenn sie einen erheblichen Mehrwert gegenüber Alternativlösungen zulassen.