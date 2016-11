Apple streicht Posten für AppleScript & Automator - Produktmanager verlässt Apple

Die Tage von AppleScript und Automator sind womöglich gezählt, wie aus der jüngsten Personalpolitik von Apple hervorgeht. So hat Apple den verantwortlichen Posten des Produktmanagers gestrichen. Verkörpert wurde der Product Manager of Automation Technologies von Sal Soghoian, der den Posten seit 1997 bei Apple ausfüllte und nun zum Monatsende das Unternehmen in Cupertino verlassen wird. Die Technologien zur Automatisierung von macOS-Funktionen und Mac-Apps genießt damit bei Apple offenbar keine Priorität mehr.Bekannt wurde dieser Strategiewechsel auf einer IT-Konferenz des US-Magazins MacTech, wo Soghoian selbst im Zuge eines Vortrags die Streichung seines Postens öffentlich gemacht hatte. Problematisch ist die Entwicklung vor allem für professionelle Nutzer sowie Unternehmen, die wiederkehrende Aktionen in der macOS-Oberfläche automatisieren müssen. Hierfür reichen die Unix-Kommandozeile und Shell-Scripts oftmals nicht aus.Ob und wie es jetzt mit AppleScript und Automator weitergeht, ist völlig unklar. Ohne Produktmanager hat es jedoch den Anschein, dass Apple an der Technologie nicht mehr interessiert ist. Die Funktionalität selbst wird möglicherweise noch einige Zeit in macOS mitgeliefert werden, jedoch wahrscheinlich keine langfristige Weiterentwicklung erfolgen. Notwendige Anpassungen an neue Funktionen wie Continuity und Siri bleiben damit auf der Strecke.Mit dieser Entwicklung steht auch fest, dass es bei Apple keine Pläne gibt, AppleScript für iOS anzubieten. Eine Möglichkeit zur Automatisierung von iOS-Funktionen und -Apps ist demnach wohl nicht geplant. Professionelle Anwender müssen so auf Apps von Drittherstellern setzen, deren Möglichkeit mangels Systemintegration aber stark eingeschränkt sind.Soghoian wird übrigens ab Dezember als Berater tätig sein, um Unternehmen bei der Automatisierung von Software zu unterstützen. Inwieweit er dabei auch auf AppleScript setzen will, ist nicht bekannt.