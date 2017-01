Apple plant riesige Solar-Farm in Nevada

Apple hatte vor einigen Jahren damit begonnen, einen Teil der Stromversorgung selbst in die Hand zu nehmen und daher große Solaranlagen zu errichten. Den Anfang machte North Carolina, dann baute Apple eine Anlage in Nevada, um das dort ansässige Rechenzentrum zu speisen. Auch in China finanziert Apple momentan ein Projekt dieser Art. Die verstärkte Ausrichtung auf klimaneutrale Energiegewinnung ist Teil der Strategie, starken Fokus auf Umweltschutz zu legen.Jetzt bestätigte Apple einen Bericht, wonach in Nevada künftig noch sehr viel mehr Energie erzeugt wird. Zusammen mit NV Energy baut Apple die Anlage so weit aus, um weitere 200 Megawatt an Solarenergie einzuspeisen. Die Bauarbeiten sollen bis zum Jahr 2019 abgeschlossen sein, der Großteil des gewonnenen Stroms ist für das Datenzentrum in Reno vorgesehen. Was Apple nicht an Energie benötigt, geht hingegen ins allgemeine Stromnetz.Apple tritt damit verstärkt auch als Stromanbieter auf - in North Carolina will Apple nämlich eine innovative Verarbeitungsanlage zur effizienten Verwertung von Deponiegasen errichten und die gewonnene Energie ebenfalls ins Stromnetz einspeisen. Zuvor hatte Apple lediglich Anlagen erbaut, um direkt bestimmte Daten- und Rechencenter zu versorgen.