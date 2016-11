Apple bewirbt MacBook Pro als Krone der Technik-Evolution

Das von Apple vor wenigen Wochen vorgestellte MacBook Pro mit Touch Bar hatte bisher noch keinen eigenen Werbespot. Mit der sich verbessernden Verfügbarkeit der Notebooks hat sich dies nun geändert und der kalifornische Technikgigant stellt mit „Bulbs“ einen eindrucksvollen Spot vor.Das Werbevideo hangelt sich an platzenden Glühbirnen durch eine Stadt entlang und blendet immer wieder verschiedene Ereignisse der Entwicklung und des technischen Fortschritts ein. Die zerplatzenden Glühbirnen können als kurz aufkommende Hypes, die schnell wieder zur Normalität zurückkehren, interpretiert werden.Die verschiedenen Ereignisse hat Apple sehr bewusst gewählt und beginnt in der Steinzeit mit der Erfindung des Rades. Im Laufe des Videos kommen viele technische und anderweitig revolutionäre Ereignisse hinzu. Zu nennen wären hier beispielsweise die Erfindung der Kamera oder die Massenproduktion des Toilettenpapiers. Gegen Ende des Spots werden immer häufiger Schreibmaschinen und die ersten Tastaturen der Apple-Computer gezeigt, um schließlich zur Tastatur des MacBook Pro zu gelangen.Bemerkenswert ist, dass das MacBook Pro mit Touch Bar erst ganz am Ende gezeigt wird und Apple so den Anschein erwecken möchte, das Gerät sei der aktuelle Punkt der Evolution. Ein Zeitraffer-Video wird dann am Ende über die Touch Bar gesteuert, um auf ihre Funktionalität dieser noch einmal genauer einzugehen. Der Spot lässt sich bei YouTube ansehen und seine Dauer beträgt eine Minute und 37 Sekunden, was für einen TV-Werbespot enorm lange ist.Weiterführende Links: