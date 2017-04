Apple bereitet Touch Bar für Magic Keyboard und weitere Macs vor

Touch Bar und Touch ID

Magic Keyboard

Mit nicht weniger als sechs verschiedenen Anträgen sichert sich Apple vor dem US-amerikanischen Patent- und Markenamt für die Ausweitung der Touch Bar ab. Alle beschäftigen sich mit der Integration der OLED-Leiste und ihrer Touch-Funktionalität, wie sie vom aktuellen MacBook Pro bekannt ist.Wie üblich bleibt die Sprache in den Patentanträgen nebulös. Mitunter ist von »elektronischen Geräten« mit einer »Eingabeleiste« die Rede, die gegebenenfalls über ein Keyboard-Tastenfeld verfüge. Da auch konkret über ein OLED-Display und einen eigenen Prozessor für Leiste geschrieben wird, ist ganz klar, dass es sich um die gleiche Touch Bar handelt wie in Apples High-End-Notebook.Die sechs Patente teilen sich dabei paritätisch auf: Drei von ihnen ( ) beschäftigen sich mit der »adaptive input row«, also der eigentlichen Touch Bar, während die drei anderen ( ) von den »biometric sensors«, also dem in der Leiste integrierten Fingerabdrucksensor Touch ID, handeln.Die Patentillustrationen zeigen dabei das bekannte Touch-Bar-Design, einmal in der Hülle eines Notebooks, einmal bei einer externen Tastatur und einmal bei der Tastatur eines größeren Desktop-Rechners. Sollten die Patente bewilligt werden, stünde Apple der Weg zur Touch Bar im 12’’ MacBook und dem Zubehör für iMac, Mac Pro und Mac mini rechtlich nichts mehr im Wege.Gerade für die nächste Generation des Magic Keyboard wäre die Touch Bar folgerichtig. Schon kurz nach der Vorstellung des MacBook Pro im vergangenen Oktober kamen erste Spekulationen darüber auf; verschiedenen Mockups veranschaulichten, wie das Ergebnis aussehen könnte. Es gibt dabei aber noch einige Schwierigkeiten, allen voran der Stromverbrauch bei der kabellosen Verbindung.Die Patente wurden alle fast zeitgleich Anfang September 2016 eingereicht, also wenige Wochen vor der Vorstellung des MacBook Pro. Die Touch Bar stellt dabei eine variable Tastenreihe dar, welche die früheren Funktionstasten ersetzt. Je nach Kontext im laufenden Programm werden verschiedene digtale Knöpfe angezeigt. Nur der »Control Strip« auf der rechten Seite bleibt fix. Daneben ist der Touch-ID-Sensor angeordnet, welcher die Fingerabdruckentsperrung erstmals auf den Mac brachte.