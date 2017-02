Apple Watch Series 1 mit 10 Prozent Rabatt bei Cyberport

Die größere 42-mm-Variante der Apple Watch Series 1 ist am heutigen Tag um 30 Euro reduziert bei Cyberport erhältlich (Store: ). Mit 319 Euro entspricht der Preis damit derjenigen der kleineren 38-mm-Ausführung. Das Angebot gilt für die Menge von 100 Exemplaren und höchstens bis morgen früh um 9 Uhr. Versandkosten fallen nicht an.Nach dem Klick auf den Kaufen-Knopf enthält die Rechnung zunächst die üblichen 349 Euro, welche auch Apple für das Produkt berechnet. Allerdings wird unten ein 30-Euro-Rabatt abgezogen, was zu dem beworbenen Endpreis von 319 Euro führt. Optional lässt sich für einen Aufpreis von 65 Euro der zweijährige Hardwareschutz AppleCare+ hinzubuchen.Die Apple Watch Series 1 ist trotz ihres Namens nicht identisch mit der ersten Generation der Apple Watch, denn ihr Herz bildet der im Vergleich zum Original verbesserte S1P-Chip. Dieser verfügt über 2 Kerne und ähnelt dem S2-Chip der Series 2. Lediglich der GPS-Sensor fehlt im S1P. Weitere Features umfassen das OLED Retina Display mit Force Touch hinter Ion-X-Glas. Die 42-mm-Version hat eine Auflösung von 312x390 Pixeln. Die Uhr ist nach Wasserschutzkategorie IPX7 spritzwassergeschützt und bleibt damit eine Stufe unterhalb der Apple Watch Series 2. An Sensoren enthält sie Herzfrequenz, Beschleunigung, Ausrichtung und Umgebungslicht, die Drahtlos-Technologien sind WLAN und Bluetooth 4.0.Die Series 1 gibt es nur mit Aluminium-Gehäuse und nur in Kombination mit einem Sportarmband, allerdings beides in verschiedenen Farben. Das Cyberport-Angebot beinhaltet die Gehäusefarbe Spacegrau und die Armbandfarbe Schwarz.Weiterführende Links: