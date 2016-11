Apple Watch Hermès ab heute mit neuem exklusiven Armband

Der kalifornische Technikgigant Apple bietet zusammen mit dem Modekonzern Hermès seit längerer Zeit eine Modellreihe der Apple Watch an. Der Technikkonzern ist dafür bekannt, das Angebot an Watch-Armbändern stetig zu Erweitern. Heute ist es wieder soweit und das Modelabel Hermès stellt ein neues exklusives Armband vor.Das neu vorgestellte Hermès-Armband zeigt einen Tiger auf einem in schwarz-weiß gehaltenen Muster. Auf der Schließe ist der allseits bekannte Hermès-Schriftzug zu erkennen. Das neue Band ist in den beiden Größen 38 mm und 42 mm erhältlich. Es ist mit der Apple Watch Series 1 und Series 2 kompatibel.Das Lederband ist für 419 Euro erhältlich und in limitierter Stückzahl produziert worden. Daher ist davon auszugehen, dass die Bänder nur kurzzeitig im Handel erhältlich sind. Das exklusive Armband ist nur über Hermès direkt und nicht über Apples Online Store erhältlich.Weiterführende Links: