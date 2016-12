Apple Music überschreitet Marke von 20 Millionen Abonnenten

Apple Music ist von den Abonnentenzahlen her noch immer deutlich vom Marktführer Spotify entfernt. Dennoch konnte nun eine neue Rekordmarke bekannt gegeben werden. Demnach verzeichnet Apple Music zum Stand Dezember 20 Millionen Abonnenten, die sich für ein kostenpflichtiges Abo entschieden haben. Vor drei Monaten lag der Wert noch bei 17 Millionen. Nach der Markteinführung des iPhone 7 konnte Apple viele neue Nutzer davon überzeugen, sich das im Sommer 2015 auf den Markt gebrachte Streaming-Angebot näher anzusehen. Erstmals gelang es auch, einen Musiker nur durch Streaming-Wiedergaben in die Top 10 der Billboard-Charts zu bringen. Chance the Rapper hatte Musik exklusiv auf Apple Music veröffentlicht - und so viele Zugriffe erreicht, dass er sich damit in den Charts weit nach oben arbeitete.Ein Blick auf Spotify zeigt allerdings, wie weit der Weg ist, den Apple bis zur Marktführerschaft gehen müsste. Spotify gewann in diesem Jahr 12 Millionen neue Abonnenten und kommt damit auf 40 Millionen Nutzer. Dies beinhaltet nicht die kostenlosen, werbefinanzierten Zugänge. Somit konnte Spotify im Jahresdurchschnitt jeden Monat so viele neue Nutzer überzeugen, wie es Apple Music nur im laufenden, besonders erfolgreichen Quartal gelang. Apples Daten zufolge lag Apple Music vor genau einem Jahr noch bei 10 Millionen aktiven Accounts. Spotify erreichte das hohe Wachstum unter anderem durch aggressive Preispolitik - beispielsweise durch ein aktuelles Rabattangebot , bei dem drei Monate Vollzugriff nur 99 Cent kosten.