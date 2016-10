Apple Campus 2: Fertigstellung verschiebt sich leicht

Eigentlich sollte der Apple Campus 2 bereits in diesem Herbst fertiggestellt werden. Nach mehreren kleinen Verzögerungen wurde die Fertigstellung des Gebäudekomplexes auf das Frühjahr 2017 terminiert.Die Stadt Cupertino veröffentlichte nun einen Bericht, dass der Baufortschritt leicht hinter den Plänen liegt. Den Angaben des Dokuments zufolge ist man bei den Arbeiten am Gebäude und den Erdarbeiten leicht verspätet. Ob sich dadurch Apples Umzugspläne ändern, ist zur Zeit nicht bekannt.Unter anderem werden nach Fertigstellung ein Fitnesscenter und eine riesige Kantine in dem Komplex betrieben. Auch ein Veranstaltungsraum mit 1000 Sitzplätzen wird errichtet. Somit könnte die heutige Keynote die letzte in Apples Town Hall sein. Die nächsten kleineren Veranstaltungen wird Apple dann wohl in seinem neuen „Apple Theatre“ abhalten.Weiterführende Links: