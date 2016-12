Phil Schiller, Apples Marketing-Manager, äußert sich öfter zu Erfolgszahlen seines Arbeitgebers. Meist geschieht dies über seinen privaten Twitter-Kanal. So auch am gestrigen Mittwoch. Anlass zu seinem Beitrag war ein neuer Verkaufsrekord für Apples App Store im November. Man habe so viel umgesetzt wie noch nie zuvor.Die Geschichte des App Stores begann 2008 und seitdem gab es zahlreiche Rekorde zu vermelden. Unter anderem feierte man insgesamt 130 Milliarden Downloads und nannte 2014 Zahlen von 7,8 Millionen Downloads am Tag. Im Zeitraum vom 20.12.2015 bis zum 03.01.2016 machte Apple durch App-Käufe einen Umsatz von 1,1 Milliarden Euro. Solch hohe Zahlen in der Weihnachtszeit sind durch die vielen verschenkten Apple-Geräte auch jetzt wieder zu erwarten.Weiterführende Links: