Aktienoptionen bescheren Apples Top-Managern bis zu 12,7 Millionen Euro

Mit dem ersten April war für Apples Führungsriege der Zeitpunkt gekommen, ihre Restricted Stock Units (RSUs, Aktienoptionen) in Aktien für den Kapitalmarkt zu wandeln. Wie aus der SEC-Mitteilung hervorgeht, wurden die RSUs von Apple am 3. März 2014 sowie am 17. Oktober 2014 als Boni an die Manager ausgegeben, womit der aktuelle Aktienkurs den Wert repräsentiert.Apples COO Jeff Williams, Chef-Anwalt Bruce Sewell, Marketing-Chef Phil Schiller, Internet-Chef Eddy Cue sowie Software-Chef Craig Federighi und Hardware-Chef Dan Riccio erhielten jeweils 94.010 Aktien, die aktuell jeweils ungefähr 12,7 Millionen Euro Wert sind. Apples Retail-Chefin Angela Ahrendts und CFO Luca Maestri erhielten nur etwa halb so viele Aktien, womit sich die Boni in diesem Fall auf einen Wert von ungefähr 5,6 Millionen Euro beschränken.Hinzu kommt in allen Fällen, dass Apple bereits die Hälfte der Aktien einbehält, um die restlichen Boni entsprechend zu versteuern. Die übrig gebliebenen Aktien hat einzig Phil Schiller zum Großteil für 6,4 Millionen Euro verkauft. Es sind die ersten Boni seit zwei Jahren, nachdem die Aktien im vergangenen Jahr zurückgehalten wurden, weil die Unternehmensziele im Geschäftsjahr 2016 nicht erreicht wurden.