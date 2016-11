Adobe aktualisiert Photoshop CC und andere Apps der Creative Cloud

Photoshop CC

Adobe hat heute neue Versionen vieler Programme der Creative Cloud veröffentlicht. Für einige noch in der Entwicklung befindliche Lösungen gibt es außerdem aktualisierte Beta-Versionen.Nutzer werden unter anderem bemerken, dass Adobe die Einbindung des Stock-Angebotes ausgebaut hat. Darüber hinaus lässt sich mit einem neuen Bedienfeld innerhalb von Photoshop schnell nach Werkzeugen, Bedienfeldern, Menüs, Adobe Stock-Assets, Hilfethemen und Tutorials suchen. Zu guter Letzt werden über die Creative Cloud die Photoshop-Pinsel auch mit der iOS-App Adobe Photoshop Sketch synchronisiert.Auch bei InDesign fallen die Neuerungen dieses Mal übersichtlich aus. Neue Optionen für Fußnoten erlauben den Textverlauf über Spalten in einem Textrahmen oder sogar über ein gesamtes Dokument. Ganz ohne Plugin lassen sich mithilfe der Creative Cloud auch Dokumente im Web veröffentlichen und bereitstellen.Neben der erweiterten Integration des Stock-Angebotes hat Adobe bei Illustrator CC die Möglichkeit integriert, pixelgenaue Grafiken anzufertigen. So lassen sich Pfade und Formen exakt am Pixelraster ausrichten. Bereits vorhandene Grafikelemente können ebenfalls mit einem Klick oder einfachen Transformationen pixelgenau angepasst werden.Mit Lightroom mobile können RAW-Fotos im Adobe DNG-Format auf iOS-Geräten aufgenommen, bearbeitet und geteilt werden. Durch die Creative Cloud werden die Fotos inkl. Bearbeitungen mit Lightroom CC auf dem Desktop synchronisiert. Dort ist es nun möglich, per Randverkrümmung unschöne Kanten eines zusammengesetzten Panoramabilds zu dehnen, sodass keine wichtigen Details weggeschnitten werden müssen.Die große Neuerung sind Team Projects auf Basis von Creative Cloud . Hierbei handelt es sich um Funktionen, mit denen Nutzer von Adobe Premiere Pro und After Effects zusammen an einem Projekt arbeiten können, wobei sich Änderungen mittels Versionskontrolle und Konfliktsystem verwalten lassen. Während die Bearbeitungsschritte hierbei in der Cloud gespeichert werden, stehen Mediendaten lokal zur Verfügung. Zu den weiteren Neuerungen von Premiere Pro gehört die verbesserte Erstellung von mehrsprachigen Untertiteln für verschiedene Medienkanäle einschließlich Facebook, Twitter und YouTube - entweder zuschaltbar oder automatisch sichtbar. Darüber hinaus wurde die Unterstützung von Video-HDR in Form von HDR10 sowie VR-Videos (360°) ausgebaut.Adobe hat der Videoeffektlösung After Effects einen neuen Renderer auf Basis von Cinema 4D spendiert , mit der sich auf einfache Weise dreidimensionaler Text und Formen direkt im Projekt einfügen lassen. Dank einer erweiterten Hardware-Beschleunigung hat Adobe außerdem die Geschwindigkeit häufig genutzter Effekte wie Helligkeit, Kontrast und Mosaik erhöht.Die Vertonungssoftware Audition CC präsentiert sich samt vieler Plugins in einem neuen Design mit Unterstützung hochauflösender Retina-Displays. Einige Audition-Plugins lassen sich dank Creative Cloud nun außerdem direkt in Premiere Pro verwenden, was Programmwechsel minimiert. Außerdem hat Adobe unter anderem eine neue Preview von Experience Design CC veröffentlicht sowie eine neue Version von Dreamweaver CC Alle Produkte sind Bestandteil des regulären Abonnements der Creative Cloud , welches mit monatlich 59,49 Euro zu Buche schlägt. Wer nur ein Produkt benötigt, kann alternativ für monatlich 23,79 Euro ein produktspezifisches Abonnement abschließen. Darüber hinaus gibt es ein spezielles Bundle für Nutzer von Photoshop und Lightroom für gerade einmal 11,89 Euro.