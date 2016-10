Absatz der Apple Watch erneut stark gefallen?

Wie nun die Marktforscher von IDC aus Kennzahlen für das zurückliegende Quartal von Juli bis September ermittelt haben, steht es um die Apple Watch nicht gut. Zwar hatte Apple im September die zweite Generation mit weitergehenden Fitnessfunktionen eingeführt und sich damit von der Fashion-Strategie teilweise verabschiedet, doch den Absatzrückgang konnte das offenbar kaum aufhalten So soll im Vergleich zum Vorjahreszeitraum der Absatz um 71,6 Prozent zurückgegangen sein. Gegenüber dem Quartal zuvor, in dem es ebenfalls bereits zu einem Absatzrückgang um 56,7 Prozent zum Vorjahr kam, hat sich also der Rückgang beschleunigt. Dies lässt sich zum Teil auch auf das Kaufverhalten zurückführen, da sich Interessenten angesicht bevorstehenden Veröffentlichung der zweiten Generation zurückgehalten haben. Allerdings deutet sich auch an, dass die zweite Generation entweder weniger Käufer findet als erwartet oder Apple die neuen Apple-Watch-Modelle in geringeren Stückzahlen ausliefern kann als im Vorjahr.In jedem Fall deutet sich an, dass die Apple Watch nach wie vor ein Nischenprodukt ist, auch wenn sie den Markt der Smartwatches anführt. Zudem könnte die Apple Watch von Marktbeobachtern als Indiz dafür angesehen werden, dass Apple nach dem Tod von Apple-Mitgründer Steve Jobs die notwendige Innovationskraft fehle. Schließlich ist die Apple Watch bislang Apples einzige neue Produktkategorie, seitdem Tim Cook den Posten als Apple-CEO vom verstorbenen Mitbegründer Steve Jobs übernommen hatte. Dies könnte auch erklären, warum Apple bislang keine Absatzzahlen zur Apple Watch veröffentlicht hat.