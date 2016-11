48 Top-Apps zum Black Friday - für iPhone, iPad und Mac

iOS App Store

Streets 3 für Street View — 0,99 €

Zum Black Friday haben sich heute zahlreiche Sonderangebote im App Store eingefunden. Neben Spielen sind auch viele ernsthaftere Apps und nützliche Helferlein anzutreffen. So wurden für iPhone und iPad beispielsweise der Guten-Morgen-Wecker (-50%), iGrand Piano (-50%) sowie PDF Expert 5 (-50%) im Preis gesenkt. Beim Mac sind etwa Steuererklärung 2017 (-50%) und WISO steuer 2017 (-15%) günstiger zu haben, ebenso der Paprika Rezept-Manager (-50%) und Prizmo 3 (-40%). Nachfolgend auf zwei Seiten aufgeteilt alle - oftmals nur heute gültigen - Sonderangebote im Überblick:statt 4,99 €Verwandelt Fotos in wenigen Schritten in überzeugende Gemälde.(iOS 8.1+)statt 1,99 €Hilft bei der Berechnung alltäglicher Aufgaben wie Bildgrößen & Grammatur.(iOS 10.0+)statt 4,99 €Man muss in der Wildnis mit Ressourcen nützliche Dinge bauen, um zu überleben.(iOS 8.0+)statt 13,99 €Ein taktisches Rollenspiel im Universum mit hochauflösender Grafik.(iOS 4.0+)statt 4,99 €Überzeugende Umsetzung des gleichnamigen Brettspiels für bis zu vier Spieler.(iOS 8.0+, iPad)statt 9,99 €Auf wandelbaren 3D-Gittern muss man sich fliegend durchkämpfen.(iOS 8.0+)statt 3,99 €Sanftes Einschlafen und stressfreies Aufwachen mit Schlafüberwachung.(iOS 8.0+)statt 19,99 €Sammlung realistischer Klaviere mit Audiobus- und MIDI-Unterstützung.(iOS 7.0+)statt 6,99 €statt 6,99 €statt 5,99 €Videospieltrilogie rund um den Kampf zwischen Göttern.(iOS 3.2+ / iOS 6.0+)statt 2,99 €Minimalistische App zum störungsfreien Niederschreiben von Texten; mit Sync.(iOS 9.0+)statt 2,99 €Ein episches Abenteuer in den Schatten des Internets.(iOS 6.1+)statt 9,99 €PDF-Dokumente organisieren und mit Markierungen und Notizen versehen.(iOS 8.0+)statt 1,99 €Geschicklichkeits-Puzzle mit Zielscheiben in zufälligen Leveln.(iOS 6.0+)statt 2,99 €AR-Blick auf den aktuellen Sternenhimmel mit ausführlichen Informationen.(iOS 7.0+)statt 1,99 €Diese App holt Googles Straßenkameras auf das Mobilgerät.(iOS 9.0+)statt 2,99 €Zeigt interessante Standorte in der Nähe nach Themen sortiert an.(iOS 8.2+)