17 Top-Apps im Sonderangebot - für Mac, iPhone und iPad

Für den Mac sind aktuell mehrere Spieleklassiker aus den frühen 2000er Jahren für aktuelle Systeme aufbereitet und preisreduziert, wie etwa Commander & Conquer Generals in der DeLuxe-Edition, die auch die Zero-Hour-Erweiterung beinhaltet, oder Rome: Total War - Gold Edition und Mafia II Director's Cut. Doch natürlich kommen bei den aktuellen Preisaktionen auch Produktiv-Apps nicht zu kurz. Die beliebte Texterkennungssoftware OCRKit verzichtet auf ein Viertel des Normalpreises und iOS-Apps wie der Schallpegelmesser, iFiles und Blocs Wave sind um über 50 Prozent günstiger als üblich. Nachfolgend alle reduzierten Top-Apps im Überblick:statt 19,99 €Ein Klassiker unter den Echtzeit-Strategiespielen, für das moderne OS X / macOS optimiert. Es enthält das Originalspiel von 2003 sowie die Erweiterung »Stunde Null«, verbraucht aber 5 GB Speicher. (OS X 10.9.5+)statt 29,99 €Die mit Apples Editor’s Choice ausgezeichnete App fungiert als zentrale Sammelstelle für Bedienungsanleitungen, Garantieinformationen und weitere wichtige Dokumente rund um den Hausrat. (OS X 10.10+)statt 9,99 €Seien Sie ein guter Angestellter und lösen Sie die Programmieraufgaben Ihres Chefs. Damit können Sie Ihren Job behalten und steigen Level für Level auf. (OS X 10.7+) Auch die iOS-Variante ist aktuell reduziert (2,99 € statt 4,99 € ; iOS 8.0+)statt 9,99 €In diesem satirischen Indie-Spiel geht es darum, alle möglichen Gegenstände im Kaminfeuer zu verbrennen - vom Holzscheit bis zu winzigen Galaxien. (OS X 10.6+)statt 29,99 €Schauplatz dieses Action-Adventures ist eine mythische Nachkriegs-USA und die dortige Unterwelt. Als Gangster Vito müssen Sie verschiedene Missionen bewältigen. (OS X 10.10.5+; 10 GB)statt 1,99 €Eine Serie von 42 aufblühenden Blumen, die in Zeitlupe zu geeigneten Bildschirmschonern oder Schreibtischhintergründen werden. (OS X 10.9+)statt 41,99 €Mit diesem praktischen Werkzeug wandeln Sie PDF- oder Grafikdateien in durchsuchbare PDFs, RTFs, HTMLs oder TXTs um, wobei eine fortgeschrittene Texterkennung zum Einsatz kommt. (OS X 10.6.6+)statt 24,99 €Das Echtzeit-Strategiespiel transportiert Sie ins antike Rom, wo Sie eine der drei großen römischen Familien zur Macht verhelfen sollen. (OS X 10.8.5+)statt 6,99 €Musikerwerkzeug zum Aufnehmen von Echtzeit-Loops, welches Sound-Vorschläge und interaktive Wellenformen liefert. (iOS 8.0+)statt 6,99 €In diesem Adventure müssen Sie aufklären, was mit Ihrer verschwundenen Schwester in dem verfluchten Lexington Hotel passiert ist. (iOS 8.0+)statt 4,99 €Diese App vereinigt die Funktionen eines File Managers für iOS mit leichtem Transfer zum Mac und eines PDF Readers mit Notizfunktion. (iOS 9.0+)statt 2,99 €Player für YouTube-Videos bis zu 4K und 60 fps, der auch ohne YouTube-Konto das Erstellen von Wiedergabelisten erlaubt. (iOS 8.0+)statt 1,99 €In diesem Adventure ist es Ihre Aufgabe, dafür zu sorgen, dass alle 5 Abendessen in dieser Woche für alle Gäste des schauerlich-tierischen Hotels unvergesslich bleiben. (iOS 5.1.1+)statt 1,99 €Der Name ist Programm. Die App möchte durch besondere Messgenauigkeit und Bedienfreundlichkeit überzeugen. (iOS 7.0+)statt 3,99 €Nutzen Sie Ihre digitalen Hände, um besondere Schatten an die lichtbestrahlte Wand zu werfen. 30 Level und 10 Handschattengegner erwarten Sie. (iOS 4.3+)statt 2,99 €Datenbank mit Informationen und Sendeterminen von TV-Serien, inklusive Push-Benachrichtigungen und Apps für Apple Watch und iMessage. (iOS 9.0+)