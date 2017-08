macOS, iOS, tvOS und watchOS: Neue Entwickler-Betas verfügbar

Apple hat soeben die sechste Entwickler-Beta-Runde für alle Apple-Plattformen zum Download bereitgestellt: macOS 10.12 High Sierra (Buildnummer 17A344b), iOS 11 (15A5354b), tvOS 11 (15J5360b) und watchOS 4 (15R5357b). Zugang zu den neuen Versionen haben alle Mitglieder in Apples Entwickler-Programm.iOS 11 Beta 6 bringt an offensichtlichen Neuerungen ein neues App-Store-Icon wie auch Karten-Icon mit. Die mit iOS 9 eingeführten animierten Fisch-Hintergrundbilder hat apple in der neusten iOS-Beta entfernt. watchOS 4 Beta 6, tvOS 11 Beta 6 und macOS 10.12 Beta 6 bringen keine direkt sichtbaren Änderungen mit.Unüblicherweise hat Apple mit der sechsten Beta-Runde keine neue Beta-Variante von Xcode 9 veröffentlicht - über die Apple Developer Connection steht weiterhin die 5. Beta-Version von 7. August zum Download bereit.Mitglieder im öffentlichen Beta-Programm erhalten normalerweise 24-48 Stunden später Zugriff auf die veröffentlichten Versionen - sofern keine größeren Fehler in den Entwicklervorabversionen auffallen. Allerdings stellt Apple watchOS 4 nicht den öffentlichen Testern zur Verfügung - nur macOS, iOS und tvOS.